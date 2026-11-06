En medio de los movimientos dentro de la economía nacional, un reconocido banco colombiano obtuvo un galardón en el que sobresalió frente a otros con más renombre en el panorama local.

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur reconoció a Banco W por su iniciativa para crear conciencia sobre los riesgos del lavado de activos y la importancia de identificar señales de alerta en situaciones cotidianas. La entidad obtuvo el primer lugar entre las 13 organizaciones participantes.

El reconocimiento fue otorgado en el marco del Concurso de Campañas Publicitarias del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos 2026, que destaca las iniciativas que contribuyen a sensibilizar a la sociedad sobre este delito y a promover una cultura de prevención, transparencia y responsabilidad.

“El lavado de activos es un delito que puede involucrar a personas que desconocen los riesgos de determinadas acciones o situaciones cotidianas, por eso es fundamental generar conciencia y brindar información que permita reconocer posibles señales de alerta. Desde las entidades financieras tenemos la responsabilidad de promover una cultura de prevención que no se limite a los controles internos, sino que también llegue a nuestros colaboradores, clientes y a la ciudadanía en general”, señaló Willian Santos del Río, gerente de Cumplimiento de Banco W.

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Banco W recibió esta distinción por su campaña ‘A veces, solo cambia toda la historia’, una iniciativa que muestra cómo detrás de acciones o situaciones aparentemente inofensivas pueden esconderse riesgos asociados al lavado de activos. A través de un video y diferentes actividades de sensibilización dirigidas a públicos internos y externos, la entidad buscó acercar este tema a los ciudadanos mediante mensajes sencillos y fáciles de comprender.

La campaña fue reconocida por su capacidad de llegar a diferentes audiencias, la claridad de su mensaje y su manera cercana e innovadora de abordar un tema técnico, facilitando la comprensión de los riesgos y promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de prevenir este delito.

“Recibir este reconocimiento de una organización como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es motivo de orgullo para Banco W y nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestras acciones de sensibilización y prevención. También demuestra la importancia de comunicar estos temas de manera sencilla y cercana, para que cada vez más personas comprendan que la prevención del lavado de activos es una responsabilidad de todos”, finalizó Santos del Río.

¿Quién es el dueño de Banco W?

La Fundación Grupo Social consolidó su posición como propietaria mayoritaria del Banco W tras adquirir el 51 % de las acciones de la entidad crediticia colombiana.

Esta importante operación financiera formalizó el traspaso accionario concertado con la Fundación WWB Colombia, entidad caleña que conservó el porcentaje restante en la propiedad del banco.

La transacción empresarial recibió la autorización reglamentaria de la Superintendencia Financiera de Colombia, permitiendo la integración estratégica entre dos organizaciones de amplia trayectoria social en el país.

El conglomerado comprador adelantó la transacción mediante sus firmas inversoras, asumiendo el control corporativo para fortalecer los servicios microfinancieros dirigidos a trabajadores independientes e informales de sectores populares.

Pese a compartir la misma matriz propietaria que Banco Caja Social, ambas instituciones financieras continúan operando con autonomía comercial, portafolios separados y redes de atención completamente independientes.

La entidad bancaria nació originalmente en la ciudad de Cali en el año 2011, producto de la transformación institucional liderada por la antigua Corporación Mundial de la Mujer.

Desde sus inicios, la institución concentró sus esfuerzos en facilitar créditos productivos a micronegocios locales que carecían de respaldo crediticio tradicional en el sistema financiero regular.

La llegada del nuevo socio mayoritario inyectó solidez patrimonial a la corporación financiera, garantizando la continuidad de sus programas formativos de inclusión económica y apoyo a microempresarios.

Ambas fundaciones ratificaron su compromiso conjunto de dirigir los excedentes del negocio hacia proyectos de alto impacto comunitario en las principales regiones vulnerables del país.

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