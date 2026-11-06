El cierre de operaciones de Ueno Bank en Paraguay tendría consecuencias para cerca de 200 trabajadores colombianos que prestaban sus servicios de manera remota a una compañía vinculada al grupo financiero. Según fuentes consultadas por Portafolio, los empleados atraviesan un periodo de incertidumbre porque no tienen claridad sobre la continuidad de sus contratos ni sobre el pago de sus salarios de octubre.

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La afectación en Colombia se habría producido a través de ITTI, empresa hermana de Ueno Bank. Ambas compañías hacen parte del Grupo Vázquez, un conglomerado empresarial cuyo principal ejecutivo, el CEO Miguel Vázquez, fue capturado en medio de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la concesión de créditos. Los acontecimientos también sacudieron el panorama político paraguayo, en medio de la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña, según la información entregada.

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Los colombianos llegaron a la compañía tecnológica mediante procesos de selección impulsados por líderes técnicos del país, que promovieron la contratación de profesionales nacionales para desarrollar proyectos específicos. Uno de los trabajadores explicó a Portafolio cómo comenzó esa vinculación: “Se empezó a crear como un grupo para un tipo de desarrollo específico (…) había un colombiano que estaba liderando esta propuesta y bueno, y como que regó la oportunidad en algunas personas de Colombia”.

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Sin embargo, el cierre de Ueno Bank habría paralizado buena parte de la operación del conglomerado, debido a que la entidad financiera era su principal cliente y uno de los soportes económicos del negocio. Ese escenario dejó a los trabajadores colombianos sin certezas sobre el futuro de sus puestos, pese a que algunos mensajes internos les indicaban que todavía figuraban como empleados de la organización.

La confusión también se extiende al pago de los salarios. De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio económico, las comunicaciones de recursos humanos y de los directivos han entregado versiones diferentes sobre la situación contractual. “Por una parte nos han dicho que seguimos vinculados, pero que hay como una suspensión y que nos avisan en los siguientes días. En otros mensajes nos dan a entender que estamos suspendidos y que no se va a pagar octubre”, relató uno de los colaboradores.

La falta de una respuesta definitiva preocupa especialmente a quienes dependen de ese ingreso para cubrir sus obligaciones familiares. El mismo trabajador explicó que varios compañeros contaban con el dinero de octubre para responder por sus gastos y ahora no saben si recibirán ese pago. Mientras tanto, los empleados permanecen a la espera de instrucciones sobre la reanudación de actividades o la definición de sus contratos.

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Aunque el cierre de Ueno Bank tomó por sorpresa a buena parte de la plantilla colombiana, algunos trabajadores habían identificado señales de dificultades desde meses atrás. Uno de los antecedentes fue una reducción de personal en Argentina, donde la nómina habría pasado de aproximadamente 1.200 empleados a cerca de 900 después de una jornada de despidos. “Fue un layoff que se hizo solo en Argentina, pero nos prendió mucho las alarmas”, contó la fuente a Portafolio.

El colaborador también mencionó que antes del cierre hubo cambios en los equipos, movimientos en las áreas administrativas y ajustes en los cargos directivos, situaciones que despertaron dudas sobre lo que ocurría dentro del grupo. Sin embargo, aseguró que nadie esperaba una crisis de esa magnitud. Por ahora, cerca de 200 trabajadores colombianos siguen pendientes de una respuesta sobre sus empleos y el dinero que esperan recibir por el trabajo de octubre.

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