Por: Noticiero 90 minutos

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La trayectoria de Giuseppe Sangiovanni, empresario vinculado al desarrollo económico e industrial del Valle del Cauca, fue reconocida el 18 de noviembre durante una ceremonia realizada en el Club Águila Roja. Según información de 90 Minutos, el evento, organizado por el Concejo de Cali y Fenalco Valle del Cauca, tuvo como objetivo exaltar su historia en el sector privado y sus aportes sociales. Sangiovanni recibió la Medalla Santiago de Cali en grado Cruz de Oro como homenaje a su recorrido al frente de Café Águila Roja, empresa emblemática en la región.

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Café Águila Roja tiene raíces que se remontan a 1930, cuando el inmigrante italiano José Panebianco de Rosa inauguró un pequeño local en el centro de Cali, dedicado al tostado y molido de café. En 1939, esta empresa se trasladó al barrio San Nicolás, ampliando su actividad. Posteriormente, pasó a manos de la familia Sangiovanni después de que la hija de Panebianco contrajo matrimonio con Giuseppe Sangiovanni Russo, conocido como ‘Pepino’. A partir de entonces, la compañía inició una etapa de expansión, primero con la apertura de una planta de producción en Candelaria, Valle del Cauca, en 1974. Más adelante, en 1994, se extendió a Madrid, Cundinamarca, y en 2000 a Santander de Quilichao, Cauca. De acuerdo con reportes de 90 Minutos, Café Águila Roja es considerada una de las empresas que han acompañado el crecimiento comercial e industrial de Cali a través de los años.

Además de su aporte empresarial, la familia Sangiovanni ha estado comprometida con el deporte, especialmente el ciclismo y el fútbol en el Valle del Cauca. Desde 1963, apoyó el ciclismo profesional y, años después, Giuseppe Sangiovanni asumió el liderazgo de la Federación Colombiana de Ciclismo. En el fútbol, la familia también respaldó la creación del primer equipo femenino del Valle del Cauca en la década de los setenta, que portaba el mismo nombre que la empresa. Otro hecho relevante de su trayectoria fue la presidencia de Sangiovanni en América de Cali, siendo el primer presidente campeón del equipo en 1979.

Durante la condecoración, se hizo énfasis en los logros, tanto en el ámbito empresarial como deportivo, de Giuseppe Sangiovanni. La Medalla Santiago de Cali en grado Cruz de Oro destaca su influencia y legado en distintas esferas del desarrollo vallecaucano, según enfatizó el Concejo de Cali durante la ceremonia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia de Café Águila Roja y cómo llegó a manos de Giuseppe Sangiovanni?

Café Águila Roja nació en 1930 como un pequeño negocio fundado por el inmigrante italiano José Panebianco de Rosa. Su primera actividad era la comercialización de café tostado y molido en el centro de Cali. En 1939, se mudó al barrio San Nicolás y, tras el matrimonio de la hija de Panebianco con Giuseppe Sangiovanni Russo, la empresa pasó a manos de la familia Sangiovanni, quienes impulsaron su crecimiento y expansión industrial.

¿Por qué Giuseppe Sangiovanni recibió la Medalla Santiago de Cali en grado Cruz de Oro?

El empresario fue homenajeado por su trascendencia en el sector empresarial, su papel al frente de Café Águila Roja y sus aportes al deporte en el Valle del Cauca. Según el Concejo de Cali y Fenalco Valle del Cauca, la Medalla Santiago de Cali en grado Cruz de Oro distingue la trayectoria, la dedicación y el impacto social y económico de Sangiovanni en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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