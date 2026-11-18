Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali logró una clasificación memorable a la final de la Copa BetPlay 2026, tras empatar 1-1 ante Internacional de Bogotá en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El marcador global de la serie quedó 3-2 a favor del conjunto 'escarlata', gracias a la diferencia obtenida en el partido de ida con un 2-1, según la información publicada por Noticiero 90 Minutos. La resolución llegó en los minutos finales, lo que añadió aún más dramatismo a la definición de la semifinal.

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El partido de vuelta estuvo cargado de tensión desde el inicio. América, jugando como local, buscó ampliar la ventaja y tuvo la mejor oportunidad al minuto 44, cuando el árbitro sancionó pena máxima. El encargado del cobro fue Yeison Guzmán, pero el guardameta del equipo bogotano, Wuilker Faríñez, fue figura al atajar el disparo y mantener en carrera a su equipo. De acuerdo con la publicación de Noticiero 90 Minutos, este fue un momento clave que le permitió a Internacional de Bogotá llegar con esperanzas al entretiempo.

En la segunda mitad, el elenco visitante adelantó sus líneas y encontró su recompensa. Al minuto 53, Johan Caballero aprovechó un espacio en el área para establecer el 0-1 parcial. Con ese resultado, la serie global se igualaba y se avizoraba una definición desde el punto penal. El ambiente en el Pascual Guerrero se llenó de ansiedad mientras América de Cali buscaba romper la sólida defensa del rival, pero sin éxito durante gran parte del complemento.

El desenlace llegó en el minuto 87, cuando Luis Quiñones envió un centro al área que fue perfectamente conectado por Marcos Mina de cabeza, decretando así el empate definitivo. Ese gol resultó ser decisivo, pues eliminó cualquier posibilidad de penales y garantizó la clasificación del conjunto caleño a la final de la Copa BetPlay, como lo reseñó Noticiero 90 Minutos.

Ahora, América de Cali se enfrentará en la final a Once Caldas, equipo que eliminó por penales a Atlético Nacional. La serie por el título nacional se disputará en dos compromisos, primero en Cali y posteriormente en Manizales, durante el mes de diciembre. El objetivo del equipo 'escarlata' es conquistar un trofeo muy esperado por su afición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró América de Cali clasificarse a la final de la Copa BetPlay 2026?

La clasificación de América de Cali se dio tras un empate 1-1 en el partido de vuelta ante Internacional de Bogotá y con el marcador global favorable de 3-2, basado en la renta obtenida en el primer encuentro. El conjunto caleño supo aprovechar un gol agónico de Marcos Mina en el minuto 87 que aseguró el pase a la final y evitó la definición por penales.

¿Quién será el rival de América de Cali en la final de la Copa BetPlay y cómo clasificó ese equipo?

El rival de América de Cali en la gran final será Once Caldas, escuadra que avanzó después de eliminar a Atlético Nacional en una definición por penales. Según el reporte de Noticiero 90 Minutos, la final se jugará en partidos de ida y vuelta, primero en Cali y luego en Manizales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.