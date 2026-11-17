Por: Caracol TV

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La jornada futbolística de este martes 17 de noviembre del 2026 presenta una programación destacada para quienes desean disfrutar de encuentros en vivo, tanto por televisión como en plataformas digitales en Colombia. De acuerdo con la información publicada por Gol Caracol, el plato fuerte de la fecha es el duelo de preparación entre la selección Colombia y Chile, partido que cierra el año para el combinado nacional. El encuentro se llevará a cabo en Santiago y será transmitido en directo por el canal principal de Gol Caracol, así como en plataformas como Ditu y el canal de YouTube de Gol Caracol. Además, el portal de Gol Caracol ofrece la cobertura en línea a través de su página web, facilitando el acceso a los seguidores desde diferentes dispositivos.

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No obstante, esa no es la única cita relevante del día. Los fanáticos del fútbol europeo podrán disfrutar de varios compromisos de la UEFA Nations League, también conocida como Liga de Naciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, un torneo que permite a las selecciones nacionales del continente competir entre sí en una fase de grupos y posteriores rondas eliminatorias. Partidos como Israel vs. Austria, Bosnia vs. Rumanía, y Dinamarca vs. Noruega, serán transmitidos tanto en Disney+ Premium como en distintas señales de ESPN, ampliando las opciones de los televidentes.

Por otra parte, varias selecciones del Caribe y América Central participan en la CONCACAF Nations League, torneo organizado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación. Encuentros como Santa Lucía vs. Barbados y México vs. Jamaica forman parte de la oferta diaria, y podrán ser vistos gratis a través del canal oficial de la CONCACAF en YouTube. Asimismo, en el fútbol local colombiano, se destacan las semifinales de la Copa BetPlay DIMAYOR, donde Atlético Nacional se enfrenta a Once Caldas a las 6:30 p.m. y América de Cali recibe a Inter Bogotá a las 8:30 p.m., ambos partidos disponibles en el canal Win Fútbol+.

En definitiva, la programación de este martes proporciona opciones para todos los gustos, desde partidos relevantes en el contexto internacional hasta duelos definitorios a nivel doméstico. Los espacios y canales habilitados aseguran una cobertura integral para quienes siguen estos torneos y equipos, permitiendo así que nadie pierda detalle de sus competencias preferidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ver el partido entre Colombia y Chile en vivo hoy?

Según Gol Caracol, el partido amistoso entre la selección Colombia y Chile podrá verse en vivo por televisión a través del canal Gol Caracol. Adicionalmente, estará disponible en Ditu, en el portal web de Gol Caracol y en el canal de YouTube de Gol Caracol, permitiendo a los hinchas acceder al encuentro desde múltiples plataformas.

¿Cuál es la programación de partidos de fútbol en vivo hoy 17 de noviembre del 2026?

La lista difundida por Gol Caracol muestra una variedad de partidos en distintas competencias como la CONCACAF Nations League, la UEFA Nations League y la Copa BetPlay DIMAYOR. Los horarios inician desde las 2:00 p.m. con partidos del Caribe y se extienden hasta la noche, incluyendo destacados como Chile vs. Colombia a las 6:00 p.m. y Atlético Nacional vs. Once Caldas a las 6:30 p.m.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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