erard Piqué salió a cuestionar públicamente la sanción de 12 partidos que el Comité de Competición impuso al portero Jesús Owono tras el trágico accidente que acabó con la vida de Jesús de Miguel, ocurrido durante un partido en Tenerife. Para el exdefensor del FC Barcelona, la medida disciplinaria confunde la causa con el efecto y pone al guardameta en una posición que no merece.

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“Mi reflexión en todo esto es que la sanción de 12 partidos a Jesús Owono me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa. Creo que la sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias”, afirmó Piqué en un video difundido en sus redes sociales.

Para ilustrar su argumento, el exfutbolista citó un caso paralelo ocurrido ese mismo fin de semana: “En el campo del Albacete, hubo una situación en la que un jugador del Albacete, Corpás, quiso chutar la pelota y le dio una patada en la cabeza a Quadri, un jugador del Sabadell. Por suerte, Quadri está bien, las consecuencias en este caso no fueron fatales, y el comité de competición ha decidido sancionar con 3 partidos a Corpás”. La diferencia entre ambas sanciones —tres partidos en un caso, doce en otro— es, según Piqué, la prueba de que el organismo disciplinario castiga el desenlace y no el gesto en sí.

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Piqué también recurrió a su propia historia para respaldar su postura. Recordó que en 2012, en la semifinal de Champions League entre el Barcelona y el Chelsea, chocó de frente con su propio portero, Víctor Valdés, en circunstancias muy similares a las del accidente de Tenerife.

“Son dos cuerpos que van a mucha velocidad en sentido contrario mirando a la pelota y que de golpe chocan, y uno siempre sale más mal parado que el otro. En este caso fui yo, recibí el golpe en la cabeza, intenté seguir jugando sin acordarme de nada”, relató. El exjugador señaló que no recuperó la conciencia hasta que despertó hospitalizado, y subrayó que en ningún momento consideró culpable a Valdés por lo sucedido.

“Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente“, concluyó Piqué, insistiendo en que imponer la sanción máxima a Owono no es justo.

Gerard Piqué critica la sanción de 12 partidos a Jesús Owono e insiste en que fue un accidente. “La sanción de 12 partidos a Jesús Owono lo que hace es culpabilizarle de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias. En 2012 yo choqué con Víctor Valdés en una situación muy parecida, y no por eso él era el culpable. Y si hubiera pasado algo peor, tampoco lo hubiera sido. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien, porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente.” — Terreno Viral (@terrenoviral) November 16, 2026

(Ver también: Jesús Owono, arquero que chocó con Jesús de Miguel, rompió el silencio y se mostró muy afectado)

¿Cuántos partidos deberá perderse Jesús Owono por la sanción del Comité de Competición?

El Comité de Competición impuso 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, aunque el propio Piqué aclaró que el portero necesitará más tiempo del que abarca esa sanción para estar en condiciones de volver a competir, dado el estado en que quedó tras el choque. La medida fue anunciada este viernes.

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