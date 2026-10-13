Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su presentación en Madrid al dedicarle unas palabras especiales a Antonio de la Rúa, con quien compartió varios años de relación y una etapa importante de su carrera artística.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el concierto, la barranquillera hizo una pausa para agradecerle por el apoyo que le ha brindado durante la gira y por el trabajo que ha hecho detrás de escena. Sin embargo, una de sus expresiones llamó especialmente la atención de los asistentes y de sus seguidores: la cantante lo describió como su “amigo del alma”.

“Quiero darle las gracias a alguien que me ha apoyado, me ha acompañado durante toda la gira, me ha ayudado muchísimo y que ha estado trabajando detrás de todos los detalles”, dijo la artista frente al público.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PORTAL LA VERDAD (@portallaverdad)

Luego, Shakira hizo referencia a los cambios que puede experimentar una relación con el paso del tiempo y recordó una frase del músico uruguayo Jorge Drexler antes de dedicarle el agradecimiento.

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, expresó la cantante.

Las palabras de Shakira llamaron la atención porque dejaron ver cómo se ha transformado el vínculo con alguien que hizo parte de una etapa significativa de su vida. Más allá de la relación sentimental que compartieron, la artista destacó el acompañamiento y la ayuda que ha recibido de él durante su actual recorrido musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

El gesto ocurrió en medio de una la última presentación de su residencia en Madrid, uno de los pasos más importantes en su carrera, según sus propias palabras. Sobre su paso por España, país en el que vivió durante varios años y al que se tardó en volver después de su separación con Pique, la cantante barranquillera también dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño… ¡y no me quiero ir! Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia”, fue parte de lo que dijo la artista en su más reciente publicación en Instagram.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.