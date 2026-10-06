Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse este martes, 6 de octubre, en los tribunales de Barcelona para resolver un nuevo desacuerdo relacionado con el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha.

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La cantante colombiana acudió a la Ciudad de la Justicia de Barcelona cerca de las 10:00 de la mañana, acompañada por su abogada, Carmen Varela. Por su parte, el exfutbolista del Barcelona estuvo representado por el abogado Ramón Tamborero, quien ha llevado anteriormente sus asuntos relacionados con el conflicto familiar.

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El proceso busca revisar uno de los puntos establecidos en el acuerdo de separación que ambos ratificaron en diciembre de 2022, cuando se determinó que los menores vivirían con Shakira en Miami.

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Ante la expectativa generada por la nueva disputa judicial, el equipo de la cantante difundió un comunicado para explicar cuál es su petición.

Según la representación de Shakira, la intención no es disminuir el tiempo que Milan y Sasha comparten con su padre, sino modificar la manera en que se realizan los desplazamientos entre Miami y Barcelona.

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La propuesta consiste en que, durante los periodos de vacaciones que sean de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami, evitando que los niños tengan que realizar viajes transatlánticos para permanecer durante un periodo corto en España.

La artista argumenta que de esta manera se repartiría entre los padres el esfuerzo que implican los desplazamientos y se reducirían los viajes de corta duración que deben realizar los menores.

En el comunicado, la representación de Shakira señaló que los viajes entre ambos países implican, entre otras cosas, un cambio horario que puede afectar la rutina de los niños.

La propuesta busca que Milan y Sasha puedan permanecer durante más tiempo en su entorno habitual y conservar con mayor continuidad sus actividades escolares, sociales y familiares. El equipo de la cantante sostuvo que esta modificación permitiría proteger el bienestar emocional, físico y académico de los menores.

La defensa también pidió a los medios de comunicación respetar la privacidad de los dos niños mientras se desarrolla este proceso.

De acuerdo con información publicada por medios españoles, Shakira y Piqué intentaron alcanzar un acuerdo antes de llegar a la audiencia, pero las negociaciones no prosperaron.

La disputa terminó así en los tribunales, donde ahora será la justicia española la que deberá determinar si modifica las condiciones establecidas previamente. El proceso es de carácter civil y está relacionado específicamente con las condiciones de convivencia y los desplazamientos de los menores entre Miami y Barcelona.

Shakira continúa con sus conciertos en Madrid

La nueva cita judicial ocurre mientras la artista barranquillera permanece en España por su serie de conciertos en Madrid. La cantante amplió recientemente su calendario y agregó una presentación para el 12 de octubre, que será el cierre de esta etapa. Para ese espectáculo anunció la participación de artistas como Maluma, Beéle y Dani Martín.

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Mientras tanto, Milan y Sasha permanecen bajo el cuidado de su madre en Miami, y el resultado de este proceso determinará si cambian las condiciones relacionadas con sus viajes para compartir con Piqué. Por ahora, la decisión está en manos del juez, mientras ambas partes exponen sus posiciones frente al régimen de visitas.

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