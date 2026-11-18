Por: Caracol TV

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una nueva jornada para que los beneficiarios que tienen pagos pendientes de sus créditos educativos puedan normalizar sus obligaciones. La medida comenzará este miércoles 18 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026. Durante este periodo, las personas que cumplan con las condiciones establecidas podrán acceder a la condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios, siempre que realicen un acuerdo de pago y cumplan con el compromiso adquirido.

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De acuerdo con la entidad, cerca de 77.910 personas hacen parte del grupo que podría acogerse a esta alternativa. Se trata de usuarios que presentan dificultades en el pago de sus obligaciones y que tienen créditos dentro de las modalidades contempladas para la campaña. “Esta campaña de acuerdos es la oportunidad para que las personas que tiene mora con esta financiación tengan el acompañamiento de la entidad y lleguen juntos a soluciones de bienestar económico”, indicó el presidente de Icetex, Richard Caicedo.

(Vea también: Icetex anuncia convocatoria 2027 para créditos educativos con nuevas líneas y atención a zonas afectadas por terremoto)

“Estar al día trae beneficios adicionales como: acceder a intereses más bajos, la condonación parcial de la deuda por pago anticipado, evita sobrecostos en la financiación, entre otras, además que contribuyen con el pago a que más estudiantes ingresen a la universidad”, agregó.

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¿Quiénes pueden acceder al beneficio del Icetex?

La medida está dirigida a personas que tengan una mora superior a 31 días en el pago de su crédito educativo. Para acceder a la condonación, no basta con tener una obligación vencida: el beneficiario debe establecer un acuerdo con el Icetex y cumplir las condiciones de pago definidas. La población incluida está conformada por 57.510 personas con créditos tradicionales que hacen parte de la cartera activa, 5.317 correspondientes a cartera castigada y otros 15.083 usuarios de fondos administrados por el Icetex que se acogieron a esta medida de recaudo.

La campaña contempla diferentes mecanismos para que cada beneficiario pueda buscar una alternativa de acuerdo con el estado de su obligación. Entre las opciones disponibles están la extinción, la normalización y la refinanciación del crédito. La extinción corresponde al pago completo de la obligación. En el caso de la normalización, el beneficiario debe cancelar la totalidad del saldo que se encuentra vencido para poner nuevamente al día el crédito. Por su parte, la refinanciación permite modificar las condiciones inicialmente establecidas para el pago, como el plazo y el valor de las cuotas, con el propósito de normalizar la obligación. Estas alternativas están contempladas dentro de las reglas de recuperación de cartera de la entidad y serán definidas según la situación de cada crédito.

¿Hasta cuánto se pueden condonar los intereses?

El beneficio contempla una condonación de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y de los intereses moratorios para quienes cumplan las condiciones de la campaña. El porcentaje que pueda aplicarse dependerá del acuerdo realizado y del cumplimiento de las condiciones establecidas por el Icetex. Por esta razón, las personas interesadas deberán comunicarse directamente con la entidad para conocer qué alternativa corresponde a su obligación.

La medida está dirigida a créditos que tengan más de 31 días de mora. Los beneficiarios que actualmente se encuentren en etapa de estudios también deben tener en cuenta que la campaña no elimina el aporte al fondo de invalidez y muerte. Este aporte debe ser realizado por las personas que reciben financiación del Icetex durante cada semestre en el que cuentan con el crédito. Así puede hacer el acuerdo de pago:

Para un crédito con mora entre 31 y 90 días

Línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070

Chat: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-chat-bot-mora-menor-a-90-dias

Click to Call: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-llamanos

Videollamada: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos/servicio-video-llamada

(Lea también: Gobierno reduce temporalmente la tasa de interés para 235.000 usuarios de créditos Icetex desde octubre)

Para crédito con mora superior a 91 días

Línea gratuita nacional 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 4824013.

Chat: https://bpmservicios.bpmconsulting.com.co/BpmApps/IcetexForms/?form=bot

Click to call: https://bpmservicios.bpmconsulting.com.co/BpmApps/IcetexForms/?form=c2c

Videollamada:https://bpmservicios.bpmconsulting.com.co/BpmApps/IcetexForms/?form=vll

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