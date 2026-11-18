El tradicional sector del Restrepo, en Bogotá, reconocido históricamente como el epicentro del calzado nacional, atraviesa una de sus peores crisis, informó Blu Radio. Locales cerrados, cuadras desocupadas y ventas desplomadas hasta en un 90% son la estampa que hoy define a un corredor comercial que antes era sinónimo de movimiento y prosperidad, según reportó un medio de comunicación tras recorrer la zona.

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La doble presión que enfrentan los comerciantes proviene de dos frentes: la avalancha de calzado importado desde China a precios que el producto nacional no puede igualar, y el auge de las plataformas digitales que permiten comprar sin pisar un local. El resultado es un sector que lucha mes a mes por cubrir el arriendo.

Uno de los testimonios más ilustrativos es el de Carlos, quien lleva más de 58 años vinculado al oficio desde los 16 años de edad. Hoy, en lugar de proyectar su negocio, lo está desmontando. “En este momento lo estoy sacando, estoy terminando ya con esto, lo estoy recogiendo. Ya vendí máquinas, ya vendí todo y la he ido sacando porque yo ya hice lo que tenía que hacer”, relató con resignación.

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Carlos describe cómo cambió el comportamiento del comprador: “Uno aquí venían los clientes y venían por el zapato y ya bajó un cuero, entonces saben. Y ya últimamente ya no vienen porque ya hasta para comprar los atienden tan solo con las fotos y los datos del zapato”, dijo en la emisora mencionada. En sus mejores días actuales, aspira a despachar entre uno y dos pares de zapatos.

El deterioro no se limita al calzado terminado. Los proveedores de materia prima —suelas, cuero y hasta cordones— también resienten el golpe, lo que evidencia que la cadena productiva entera está bajo presión. Otro comerciante del sector fue tajante al explicar la preferencia del consumidor: “La gente no viene a comprar. Dice que prefiere comprar zapatos que lleguen de la China que no comprar un calzado colombiano”, señaló.

Ante este panorama, los comerciantes y productores del Restrepo elevan una exigencia al Gobierno Nacional: control efectivo sobre las importaciones de calzado extranjero, que según ellos no solo llega a precios imbatibles sino también con estándares de calidad cuestionables. La petición se suma a la que ya han formulado los afectados del Gran San, otro sector golpeado por las ventas digitales.

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