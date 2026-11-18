Tiendas D1 estaría evaluando su llegada al mercado venezolano durante el segundo cuatrimestre de 2027, luego de que una delegación de 11 representantes de la compañía viajara a ese país para conocer las condiciones comerciales y las oportunidades de expansión.

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La información fue entregada por el diario venezolano El Nacional y confirmada por Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela (ANSA), durante un encuentro empresarial realizado en Caracas.

El dirigente gremial destacó que D1 tiene un modelo de negocio exitoso en Colombia y señaló que sus representantes buscan conocer de primera mano el comportamiento del comercio y las características de los consumidores venezolanos.

Según explicó, el mercado de ese país resulta atractivo por la demanda de productos de calidad a precios competitivos.

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Aunque la visita representa un acercamiento importante, todavía no hay detalles sobre el monto de una posible inversión, el número de establecimientos que abriría la cadena ni las ciudades en las que podría iniciar operaciones.

Atencio indicó que durante el segundo cuatrimestre de 2027 podría concretarse la presencia de empresas colombianas en Venezuela, aunque no precisó cuál sería la primera en llegar.

D1 lidera las ventas en Colombia

Tiendas D1 se consolidó como la empresa de retail con mayores ingresos en Colombia durante 2025, al alcanzar una facturación de $21,6 billones, según el estudio Mapa Nacional de Retail 2026, elaborado por Mall & Retail. Con este resultado, la compañía mantuvo el primer lugar del ranking, por encima de grandes competidores como Almacenes Éxito, Ara y Alkosto.

El informe destacó el desempeño de D1 en un año en el que las 20 principales empresas del comercio minorista colombiano sumaron ingresos por $117,3 billones, un crecimiento de 12,3 % frente a 2024. La cadena de tiendas de descuento también registró uno de los mayores aportes al crecimiento del sector, pues sus ingresos aumentaron $2,2 billones respecto al año anterior.

Su expansión en términos de facturación confirmó la fortaleza de su modelo de negocio, basado en precios competitivos, alta rotación de productos y una amplia presencia en el mercado nacional.

El liderazgo de la compañía refleja el peso que han ganado las tiendas de descuento en los hábitos de consumo de los colombianos, especialmente en un contexto en el que los hogares buscan alternativas para reducir sus gastos.

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