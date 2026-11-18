El Gobierno espera que la Ley de Rescate Económico llegue a su primer debate en las comisiones económicas conjuntas del Congreso el 1 o 2 de diciembre, después de una semana de negociaciones con senadores y representantes para revisar posibles modificaciones al proyecto.

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Así lo anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien explicó que el calendario dependerá de los acuerdos sobre el articulado, las audiencias públicas y los tiempos legislativos.

El Ministerio de Hacienda abrió un espacio para recibir propuestas de los congresistas y avanzar en la construcción de la ponencia.

La intención es tener un borrador la próxima semana, con cambios que respondan a las inquietudes de los legisladores, pero que no comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Uno de los principales puntos de discusión será el componente tributario. El ministro ratificó que el proyecto no incluirá IVA a la canasta familiar, como anunció el presidente Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, el Gobierno deberá buscar nuevas fuentes de recaudo para compensar los ingresos que dejaría de recibir.

La iniciativa también contempla medidas para facilitar la financiación de proyectos regionales y garantizar la continuidad de servicios esenciales durante los cambios de gobierno en departamentos y municipios.

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