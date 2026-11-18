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La tasa de cambio nominal es un indicador clave para entender la relación entre la moneda de Colombia y monedas extranjeras. Tradicionalmente, este valor se calcula con respecto al dólar estadounidense, en vista de que esta moneda es predominante en la mayoría de las transacciones comerciales, de inversión y de financiamiento que mantiene Colombia con el resto del mundo. Según la información compartida, la función esencial de esta tasa es determinar cuántos pesos colombianos son necesarios para adquirir un solo dólar, lo que tiene consecuencias directas en la economía del país.

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Las modificaciones en esta tasa inciden en dos fenómenos principales: la depreciación y la apreciación del peso colombiano. Cuando la tasa de cambio nominal incrementa, se presenta una depreciación. Esto implica que el peso pierde valor en comparación con el dólar, lo que obliga a los participantes en la economía a entregar más pesos para obtener la misma cantidad de dólares. Este fenómeno encarece las importaciones al país, ya que el dinero local vale menos frente a la moneda extranjera, de acuerdo con la información presentada.

Por el contrario, una baja en la tasa de cambio nominal refleja una apreciación del peso colombiano. En este caso, la moneda nacional logra fortalecerse y se requiere menos cantidad de pesos para obtener un dólar. Este escenario abarata los productos extranjeros para el consumidor colombiano, aunque también puede afectar negativamente a los exportadores, ya que sus productos resultan más costosos en el mercado internacional, restando competitividad, según lo expuesto en el artículo.

Para medir estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Esta tasa se describe como el promedio aritmético simple de las transacciones efectuadas de compra y venta de dólares a cambio de moneda legal colombiana. Dichas operaciones involucran entidades como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex -Banco de Comercio Exterior de Colombia-, como se informó en el texto.

Es esencial mencionar que para que una transacción se incluya en el cálculo de la TRM, ambas partes deben comprometerse a cumplir el intercambio de ambas monedas en la misma fecha en que se negocia la operación. Según la información disponible, la tasa representativa actual del mercado se ubica en 3.309,55 pesos colombianos por un dólar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que resultan de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por moneda colombiana, realizadas el mismo día y por entidades financieras regidas por la regulación nacional.

¿Cómo afecta la depreciación y apreciación del peso colombiano a la economía del país?

La depreciación aumenta el costo de las importaciones y reduce el poder adquisitivo frente al dólar, mientras que la apreciación hace más económicos los productos extranjeros, pero puede restar competitividad a los exportadores colombianos en el mercado internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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