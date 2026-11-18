Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella, a través de sus canales oficiales en redes sociales, comunicó una determinación clave en la discusión del ajuste fiscal planteado por su Gobierno: no incrementará el impuesto al valor agregado (IVA) para los alimentos de animales de compañía. Según manifestó el mandatario, esta decisión se suma a la ya anunciada exclusión de la canasta familiar de cualquier nuevo gravamen en su proyecto de ley de ajuste fiscal. De la Espriella subrayó que instruyó de manera precisa al Ministerio de Hacienda para mantener inalterados los impuestos sobre dichos productos, destacando la intención de proteger tanto el bolsillo de las familias como el bienestar de las mascotas en Colombia. Así lo recogió su declaración: “He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos. Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos incrementos tributarios, también vamos a proteger la alimentación de las mascotas”.

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Durante un balance de sus primeros 100 días en la Casa de Nariño, De la Espriella reiteró que su administración no impondrá el IVA del 19 % sobre productos de la canasta familiar. Además, destacó la búsqueda de consensos en el Congreso para asegurar la aprobación del ajuste fiscal, aclarando que tampoco apoyará nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario. En esta misma línea, el presidente indicó que el Ministerio de Hacienda está en proceso de examinar una posible reducción de la tarifa general del IVA del 19 al 18 o incluso al 17 por ciento, lo que, de acuerdo con sus palabras, podría traducirse en próximas noticias positivas para el país. Todas estas declaraciones han sido citadas por El Espectador.

La discusión sobre el ajuste fiscal ha abierto además la puerta a nuevas propuestas desde diferentes partidos políticos. Entre estas destacan medidas calificadas de “ambiciosas” por congresistas, como la reducción de 60 entidades estatales, con posibilidad de unificación o eliminación, lo que podría representar un ahorro de COP 23 billones en el gasto de funcionamiento del Estado, según información de El Espectador. La oposición, particularmente el Pacto Histórico, ha sugerido que el umbral patrimonial para asumir mayores aportes sea de COP 3.700 millones, a diferencia de los COP 5.000 millones presentados inicialmente. Por su parte, la senadora María Clara Posada planteó alternativas como impuestos vinculados a la deuda del sistema de salud, y Mauricio Toro propuso gravar las actividades comerciales y con fin de lucro de iglesias, excluyendo las actividades pastorales.

En respuesta a estas iniciativas, sectores de oposición han convocado a manifestaciones masivas el próximo 19 de noviembre para protestar contra la denominada “reforma tributaria”, señalando posibles afectaciones al empleo y la economía nacional. Entre los convocantes se encuentra el expresidente Gustavo Petro, quien llamó a salir a las calles esa jornada, según información recogida por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué productos están incluidos en la canasta familiar según el proyecto de ajuste fiscal de Abelardo de la Espriella?

Según lo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, el proyecto de ley de ajuste fiscal no impondrá un IVA del 19 % sobre los productos que forman parte de la canasta familiar, aunque el detalle sobre cuáles productos específicos la componen no fue precisado en las declaraciones referidas por El Espectador. El mandatario sí enfatizó que la protección de estos productos es una prioridad de su gobierno.

¿Qué significa gravar actividades comerciales y de lucro de las iglesias, excluyendo actividades pastorales?

La propuesta del representante Mauricio Toro plantea que la reforma tributaria cobre impuestos sobre los ingresos obtenidos por las iglesias a través de actividades comerciales, como hoteles, teatros y auditorios, siempre que tengan fines lucrativos. Sin embargo, las actividades pastorales, es decir, aquellas que corresponden directamente al ejercicio religioso y la asistencia espiritual, quedarían por fuera de este gravamen, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.