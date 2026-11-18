Por: VALORA ANALITIK

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María Claudia Lacouture presentó su renuncia a la presidencia de AmCham Colombia, cargo que ocupó durante nueve años, para asumir un nuevo reto profesional en CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

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En una carta dirigida al presidente de la Junta Directiva, Juan Pablo Rivera y a los miembros del Directorio, de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Lacouture comunicó su decisión y señaló que comenzará una nueva etapa profesional a partir de enero de 2027.

La ejecutiva estará al frente de la agenda de turismo de CAF en Panamá, con alcance iberoamericano. Según explicó en la comunicación, esta responsabilidad le permitirá continuar trabajando en iniciativas de desarrollo e integración regional desde el sector turístico.

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En la carta, la directiva agradeció a los miembros de la Junta, a las empresas afiliadas y al equipo de la Cámara por el respaldo recibido durante su gestión.

También reconoció el acompañamiento de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y de distintas dependencias del Gobierno estadounidense.

Trayectoria de María Claudia Lacouture

Lacouture llegó a AmCham Colombia en octubre de 2017, cuando fue designada directora ejecutiva de la organización. Durante su gestión, la entidad amplió su interlocución con empresarios y gobiernos de Colombia y Estados Unidos, según destacó en su balance de estos nueve años.

“Los resultados de estos años no pertenecen a una sola persona. Son fruto de un esfuerzo colectivo”, expresó Lacouture, al referirse al trabajo realizado durante su permanencia en la organización.

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Antes de llegar a AmCham, Lacouture fue ministra de Comercio, Industria y Turismo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2016 y 2017. También presidió ProColombia, entidad a la que ingresó en 1996 y cuya dirección asumió en agosto de 2010.

Además de su trayectoria en el sector público y en la promoción del comercio exterior, desde 2021 presidió Aliadas, organización que reúne a diferentes gremios empresariales y que también deberá buscar un nuevo líder.

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