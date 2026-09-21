Por: Gol Caracol

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El Internacional de Porto Alegre decidió poner fin al ciclo del director técnico uruguayo Paulo Pezzolano luego de atravesar una complicada serie de malos resultados, situación que se agravó tras la reciente derrota ante el São Paulo. Esta determinación fue informada a través de un comunicado oficial emitido la noche del domingo, donde el club también señaló que el técnico auxiliar Pablo Fernández tomará las riendas del equipo de forma interina durante los próximos días, en tanto se define el futuro de la dirección técnica.

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Pezzolano, quien previamente dirigió al Valladolid en España, llegó al banquillo de Internacional el 18 de diciembre de 2025. Su gestión, sin embargo, no logró encaminar al equipo hacia mejores resultados en las competencias nacionales. El Internacional acumuló una racha de diez encuentros consecutivos sin conocer la victoria en el Campeonato Brasileño, uno de los factores determinantes para su salida, según lo evidenció el propio club en su comunicado. La presión que enfrentó el técnico uruguayo se incrementó tras la eliminación en cuartos de final de la Copa de Brasil frente a su eterno rival, el Grêmio, lo que encendió el descontento entre la hinchada y la directiva.

Aunque el equipo había conseguido una victoria ante Chapecoense en la jornada anterior y la directiva había manifestado su respaldo a Pezzolano luego del traspié en la Copa, el panorama empeoró con la última derrota sufrida en Morumbi frente al São Paulo. Esta nueva caída ubicó al Internacional en la decimoctava posición del Brasileirão —nombre con el que se identifica el Campeonato Brasileño de fútbol—, dentro de la zona de descenso, con apenas 28 puntos y una amplia diferencia de 32 unidades respecto al líder Flamengo.

En sus declaraciones tras el partido, Pezzolano expresó que aún confiaba en la posibilidad de salvar al club del descenso, aunque admitió que la situación "se volvía cada vez más difícil". Con 262 días al frente del club y tras dirigir 46 partidos —con saldo de 18 victorias, 16 derrotas y 12 empates—, el ciclo del uruguayo finaliza marcado por una campaña irregular en liga, la eliminación en la Copa de Brasil y la reciente pérdida del Campeonato Gaúcho ante el Grêmio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue destituido Paulo Pezzolano como técnico del Internacional?

La destitución de Paulo Pezzolano del Internacional se produjo debido a una serie de malos resultados, entre ellos una racha de diez partidos sin ganar en el Campeonato Brasileño y la eliminación en cuartos de final de la Copa de Brasil ante el Grêmio. A pesar de una pequeña recuperación en la jornada previa, su equipo cayó nuevamente ante São Paulo, permaneciendo en la zona de descenso. Estos factores llevaron a que la directiva considerara insostenible su continuidad, según informó el club en su comunicado oficial.

¿Qué significa estar en la zona de descenso en el Campeonato Brasileño?

Estar en la zona de descenso en el Campeonato Brasileño significa ocupar una de las posiciones más bajas en la tabla, lo cual implica que el equipo corre el riesgo de bajar de categoría al finalizar la temporada. En el caso del Internacional, ocupa la decimoctava posición y enfrenta la posibilidad de perder su plaza en la primera división si la situación no mejora en las próximas jornadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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