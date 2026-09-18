Por: Noticiero 90 minutos

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La Copa Libertadores 2026, organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ha llegado a su etapa más definitoria, mientras el continente espera con expectativa los cruces de semifinales recientemente confirmados. Este torneo, considerado el más importante a nivel de clubes de América del Sur, continúa mostrando la supremacía de los equipos brasileños, quienes lograron que tres de sus representantes lleguen a las semifinales, demostrando así su poderío futbolístico y económico. Sin embargo, la participación del club argentino Estudiantes de La Plata añade un matiz de rivalidad histórica y promesa de emociones fuertes en la recta final del certamen, de acuerdo con la información suministrada por los organizadores y medios deportivos.

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En la primera semifinal se vivirá un cruce tradicional entre dos estilos y filosofías de juego opuestas: Estudiantes de La Plata, célebre por su carácter, solidez táctica y tradición copera, se enfrentará al Flamengo, uno de los clubes más ricos y talentosos del continente. El partido de ida tendrá lugar en el Estadio UNO de La Plata, lo que representa una oportunidad valiosa para el equipo argentino de sacar ventaja ante su afición antes de visitar, en el encuentro de regreso, el estadio de Maracaná en Río de Janeiro, considerado uno de los escenarios más imponentes del fútbol mundial. Según las fuentes oficiales de la Conmebol, estos partidos se desarrollarán el 13 y 20 de octubre respectivamente.

Por otro lado, la otra llave semifinal enfrentará a Fluminense y Palmeiras, equipos brasileños de alto perfil. Fluminense, un animador constante del torneo, se verá las caras con Palmeiras, cuadro dirigido por Abel Ferreira, quien ha cimentado su reputación como un auténtico especialista en fases de eliminación directa. Este enfrentamiento igualmente consta de dos partidos: el primero será en Río de Janeiro y la definición tendrá lugar en el Allianz Parque de São Paulo, conocido por su ambiente efervescente y presión para los visitantes.

La conclusión del torneo está prevista para el sábado 28 de noviembre en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, lugar donde se otorgará el ansiado título de ‘La Gloria Eterna’ al nuevo campeón, según la agenda oficial revelada por la Conmebol.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores 2026?

De acuerdo con la información divulgada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), las semifinales de la Copa Libertadores 2026 están programadas para los días 13 y 20 de octubre. Ambos cruces se disputarán en estas fechas, con la expectativa de definir los finalistas rumbo al título continental.

¿Qué equipos disputan las semifinales de la Copa Libertadores 2026?

Según las fuentes oficiales de la Conmebol, los equipos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2026 son Estudiantes de La Plata, Flamengo, Fluminense y Palmeiras. En la primera llave se enfrentan Estudiantes y Flamengo, mientras que la segunda la disputan Fluminense y Palmeiras, tres equipos brasileños y uno argentino buscando llegar a la final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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