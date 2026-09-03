Uno de los jugadores colombianos que mejor rendimiento han tenido luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es Jorge Carrascal, quien se ha mostrado muy propositivo, veloz y por eso es uno de los titulares inamovibles del Flamengo de Brasil.

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(Ver también: Ultimátum para Jorge Carrascal con Selección Colombia en Mundial: Flamengo espera ganar millonada)

Es más, en el último encuentro vs. Mirassol, el colombiano se reportó con un golazo, pues recibió dentro del área y remató fuerte arriba, en un tiro al que el arquero no pudo reaccionar.

Este fue el gol:

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POR FAVOR EL GOLAZO DE CHILENA QUE ACABA DE HACER CARRASCAL !!! NO TENGO PALABRAS, NUNCA VI ALGO IGUAL EN TODA MI VIDA, GENIOOO pic.twitter.com/ySQaxQQ39t — Fran (@frabigol) September 2, 2026

De hecho, el colombiano se ha reportado con tres goles y cuatro asistencias en los últimos cinco partidos, lo que lo marca como uno de los mejores jugadores del equipo en lo que va del semestre.

Ahora, este nivel hizo que varios equipos se fijaran en él, especialmente de Rusia, pues en las últimas horas llegó una millonaria oferta que el club brasileño rechazó.

Qué equipo quiere a Jorge Carrascal

Así lo reveló el periodista Carlos Antonio Vélez, quien por medio de sus redes sociales mostró que al equipo brasileño le llegó una oferta que supera los 40 millones de reales por el jugador colombiano desde el Krasnodar, pero el club no lo piensa dejar ir tan fácil.

Cabe recordar que Carrascal llegó al Flamengo proveniente del fútbol de Rusia precisamente a cambio de 12 millones de euros, por lo que esta nueva propuesta no supera las expectativas, pues haciendo el cambio al final serían 8 millones de euros apenas los que recibiría el club de Río de Janeiro.

Lo cierto es que más allá del valor y demás, Flamengo considera a Carrascal como uno de sus jugadores más importantes de cara a los objetivos de la temporada, recordando que la idea es ganar tanto el Brasileirao como la Copa Libertadores.

(Ver también: Increíble falla de Jorge Carrascal en el Flamengo vs. Medellín; era más difícil comérselo)

En cuanto al torneo local, Flamengo marcha en la segunda posición con 51 puntos, a uno solo del Palmeiras, mientras que en Libertadores se medirá con Independiente del Valle en los cuartos de final del campeonato.

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