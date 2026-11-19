Por: CENET

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LATAM Airlines Colombia reafirmó su potencial para aumentar su actividad en el país tanto desde el punto de vista operativo como financiero, aunque subrayó que dicho crecimiento está supeditado a la disponibilidad de slots (horarios asignados para despegues y aterrizajes de aviones) y a la expansión de la capacidad aeroportuaria. Este asunto toma especial relevancia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el principal terminal aéreo de Colombia y uno de los más importantes de América Latina, el cual ha enfrentado diversas limitaciones operativas ante la creciente demanda de transporte aéreo. Así lo precisó la aerolínea durante la conmemoración de sus 15 años de actividad en el país, periodo en el cual LATAM ha consolidado una presencia significativa en el mercado doméstico.

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De acuerdo con declaraciones de Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, Colombia desempeña un papel estratégico en la región para la compañía. Sin embargo, el ejecutivo enfatizó que para aumentar frecuencias, sumar aviones y promover nuevas rutas, es imprescindible que la infraestructura aeroportuaria avance a la par. "Para que ese crecimiento se materialice necesitamos una infraestructura que lo acompañe", señaló Alvo, resaltando la importancia de contar con condiciones logísticas robustas.

En la actualidad, LATAM Airlines Colombia opera 30 aeronaves y tiene 27 rutas nacionales junto a nueve internacionales. Según datos de la empresa, al cierre del tercer trimestre de 2026, su participación en el mercado de pasajeros llegó a 24%. El objetivo, señalaron los voceros, es acercarse a una cuota de 30% en la oferta de sillas, aunque aclararon que ese avance depende directamente de las capacidades del sistema aeroportuario nacional. No obstante, la necesidad de ampliar la infraestructura no se limita solo a Bogotá; la aerolínea indicó que es clave mejorar tanto aeropuertos troncales como regionales para consolidar la conectividad entre diferentes zonas del país.

Durante estos 15 años, LATAM Airlines Colombia ha ampliado su presencia y fortalecido su operación. Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, manifestó que la compañía ha apostado por más que el transporte de pasajeros, incorporando iniciativas de competitividad, sostenibilidad y apoyo a la conectividad regional. Uno de los ejemplos de este enfoque es la operación de carga, que durante el primer semestre de 2026 movilizó 612 toneladas de mango de azúcar desde Santa Marta hacia Bogotá, impulsando exportaciones agroindustriales. También se han ejecutado proyectos en sostenibilidad y apoyo humanitario, además de desarrollos en combustibles sostenibles para la aviación.

La empresa insistió en que, de cara al futuro, la mayor disponibilidad de slots y la ampliación de la infraestructura aérea serán factores decisivos para el ritmo de su crecimiento en Colombia.

¿Por qué LATAM Airlines Colombia condiciona su crecimiento a la infraestructura aeroportuaria?

LATAM Airlines Colombia ha dejado claro que su capacidad para aumentar vuelos, sumar rutas y añadir aeronaves a su flota depende directamente de una ampliación significativa en la infraestructura aeroportuaria del país, especialmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde la limitación de slots es un factor determinante.

¿Cuál ha sido el papel de LATAM Airlines Colombia en exportaciones y sostenibilidad?

La aerolínea ha impulsado la exportación de productos colombianos, como las más de 600 toneladas de mango de azúcar transportadas desde Santa Marta a Bogotá en 2026, y ha implementado estrategias de sostenibilidad y programas de apoyo humanitario, así como iniciativas de combustibles sostenibles para la aviación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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