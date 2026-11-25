Las sorpresas alrededor del operativo en el Éxito de Cartagena para el rescate de rehenes, luego de un intento fallido de robo, dejaron un dato hasta el momento inédito para la opinión pública en Colombia.

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Así lo soltó Abelardo de la Espriella durante su aparición en Riohacha en un encuentro con el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, para revisar los planes de futuro de ese departamento.

Lo llamativo es que eso abrió campo a una inesperada revelación acerca del trabajo que se llevó a cabo para lograr la liberación de las personas retenidas bajo amenaza por los hombres armados.

Acerca de ese tema, el mandatario sorprendió al momento de llevar a cabo su presentación en territorio guajiro, al mencionar al director general de la Policía Nacional de Colombia, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, y contar una incidencia sobre su labor en conjunto en la capital de Bolívar.

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“Trabajamos hasta las 4 de la mañana”, reveló De la Espriella, que hizo careo a los delincuentes horas antes, acerca de la coordinación que se llevó a cabo para la captura de esos hombres.

El detalle expuso el trabajo conjunto luego de más de 17 horas en las que los sujetos armados retuvieron a trabajadores y clientes en el establecimiento en el sector de La Castellana.

La coordinación del operativo de rescate en el almacén Éxito del sector de La Castellana en Cartagena estuvo liderada directamente desde un Puesto de Mando Unificado instalado en la ciudad.

El presidente de la República asumió la dirección estratégica de este centro de operaciones luego de desplazarse hacia la capital de Bolívar durante la noche del martes.

Junto al jefe de Estado participaron activamente los máximos mandos de la Policía Nacional, encabezados por su director general, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña.

También integraron esta instancia el subdirector general de la Policía Nacional, mayor general Norberto Mujica Jaimes, y el jefe nacional del Servicio de Policía, mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos.

Por el componente castrense participaron el ministro de Defensa Nacional, general Jorge Mora, y el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez, garantizando una articulación militar y policial permanente.

Asimismo, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, acompañó el monitoreo institucional en el terreno para respaldar la atención médica de las víctimas y la seguridad ciudadana en los alrededores.

En el plano táctico sobre el terreno, la planeación y ejecución de la incursión recayeron en el Comando de Operaciones Especiales y los comandos Jungla de la Policía Nacional.

De igual manera intervinieron las Agrupaciones de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas de las Fuerzas Militares, desplegando treinta comandos especializados respaldados por apoyo aéreo de helicópteros y francotiradores perimetrales.

Previamente al asalto final ejecutado en la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026, negociadores especializados del Gaula adelantaron diálogos críticos que lograron liberar inicialmente a diez personas retenidas.

Además, equipos de inteligencia técnica e investigación criminal monitorearon cada movimiento dentro del establecimiento comercial para reducir riesgos contra la integridad de empleados y compradores atrapados.

Gracias a esta coordinación interinstitucional entre el Gobierno Nacional, la cúpula militar, la Policía y autoridades locales, todos los ciudadanos cautivos recuperaron su libertad sanos y salvos tras diecisiete horas.

Finalmente, la operación conjunta permitió neutralizar a uno de los secuestradores, capturar a los demás implicados y restablecer completamente el orden público sobre la avenida Pedro de Heredia en Cartagena.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.