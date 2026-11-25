Por: El Espectador

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Dos policías fueron asesinados durante un operativo realizado en la mañana del miércoles 25 de noviembre, en el municipio de Padilla, ubicado en el departamento del Cauca. De acuerdo con fuentes cercanas a El Espectador, los uniformados murieron tras ser atacados con armas largas, específicamente con fusil, en circunstancias que aún están bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

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Hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre el grupo armado responsable del ataque. Sin embargo, según información preliminar citada por El Espectador, una de las principales hipótesis apunta hacia la estructura Dagoberto Ramos, que forma parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Es importante señalar que esta estructura opera en la región y ha sido señalada en ocasiones anteriores por hechos violentos similares. No obstante, esta versión no ha sido ratificada plenamente por las autoridades, por lo cual todavía permanece como materia de investigación.

La identidad de los policías fallecidos aún no ha sido revelada. Las autoridades continúan adelantando las verificaciones necesarias en la zona; se espera que, en el transcurso de las próximas horas, se entregue información oficial que ayude a esclarecer los detalles del caso, incluyendo el nombre de las víctimas y una posible explicación sobre lo ocurrido.

Este homicidio ocurre en un contexto de alta tensión para la seguridad en el Cauca, una región donde diversas estructuras armadas mantienen presencia y donde la fuerza pública enfrenta constantes desafíos. Como lo reporta El Espectador, el municipio de Padilla ha sido escenario de hechos violentos en el pasado, relacionados tanto con grupos disidentes como con otras organizaciones ilegales, lo que subraya la complejidad del panorama de seguridad en ese territorio.

La noticia se encuentra en desarrollo, por lo que es probable que las autoridades den a conocer nuevos detalles sobre la investigación, la identificación de los responsables y las acciones que se van a emprender para garantizar la seguridad de la población y de los miembros de la Policía Nacional en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc?

La estructura Dagoberto Ramos forma parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). De acuerdo con información preliminar recogida por El Espectador, esta estructura opera en el departamento del Cauca y, según hipótesis de las autoridades, podría estar detrás de ataques recientes a la fuerza pública en la región de Padilla.

¿Cuál es la situación de seguridad en Padilla, Cauca, según El Espectador?

El Espectador ha señalado que Padilla, municipio en el norte del Cauca, enfrenta constantes desafíos en materia de seguridad, debido a la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y otras organizaciones ilegales. Estos grupos han protagonizado hechos violentos en la zona, lo que mantiene en alerta tanto a autoridades como a la población local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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