Las redes sociales volvieron a ser escenario de un intenso debate científico y ético luego de que el polémico médico y creador de contenido conocido como el Dr. Bayter emitiera una serie de recomendaciones sobre alimentación y ayunos prolongados dirigidas a pacientes diagnosticados con cáncer. Los señalamientos, que sugerían la privación prolongada de alimentos y la eliminación radical de ciertos nutrientes como supuesta terapia directa para “matar” las células tumorales, encendieron las alarmas de la comunidad médica nacional, provocando duras críticas y un llamado urgente a la prudencia frente a consejos de salud carentes de rigor científico.

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Uno de los más enfáticos en rechazar estas afirmaciones fue el médico, nutricionista dietista y microbiólogo de la Universidad Javeriana, Juan Camilo Mesa, popularmente conocido en las plataformas digitales como @elnutridice. Con absoluta vehemencia, Mesa calificó al creador de contenido como el profesional de la salud “más irresponsable que hay”, señalando públicamente que en un país con mayores controles institucionales sus redes sociales ya habrían sido suspendidas. El especialista cuestionó la peligrosa recomendación de inducir ayunos de más de 24 horas o incluso de varios días con la ilusión de aniquilar el cáncer, aclarando que, aunque la ciencia avala ayunos cortos y estrictamente supervisados junto a esquemas de quimioterapia para proteger tejido sano, esto dista radicalmente de promover el hambre como cura.

“Igual que tu cuerpo guarda grasa y proteína para emergencias, un tumor también acumula reservas y cambia su forma de obtener energía cuando escasea la comida. No se apaga, se adapta, y mientras se adapta, tu cuerpo es el que empieza a pagar la factura”, advirtió Mesa. El experto de la Universidad Javeriana detalló que estas prácticas negligentes aceleran cuadros clínicos severos como la caquexia —caracterizada por pérdida de peso e inflamación generalizada—, reducen drásticamente la masa muscular, debilitan el sistema inmunológico elevando el riesgo de infecciones letales y disminuyen de forma crítica la tolerancia del organismo frente a tratamientos oncológicos convencionales como las quimioterapias y radioterapias.

En la misma línea de rechazo se pronunció el médico y conferencista experto en longevidad, Mauricio Londoño, quien increpó directamente al Dr. Bayter por sus afirmaciones. “Usted no tiene ni idea de lo que está hablando, esto que está haciendo es absolutamente irresponsable”, sentenció Londoño, explicando que la pérdida acelerada de masa muscular provocada por el ayuno prolongado incrementa notablemente el riesgo de mortalidad en personas que ya libran una dura batalla contra los tumores malignos. Asimismo, el especialista desmintió el mito popular de que el azúcar o los carbohidratos alimenten de manera aislada al cáncer, aclarando que el verdadero peligro del consumo desmedido de azúcar radica en su relación directa con la obesidad, la cual sí constituye un factor de riesgo documentado para al menos trece tipos diferentes de cáncer.

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🚨Otra burrada del Dr. Bayter. Si vives con cáncer, NUNCA escuches a este charlatán. Ayunar 5 días puede ponerte más vulnerable y acabar con tu bien más preciado: el músculo💪🏽. 👉🏽Nos vemos en consulta en https://t.co/YWU27txVj6. https://t.co/LNfM4XHIfM — Juan Camilo Mesa (@ElNutriDice) October 8, 2026

Bayter:

Basta ya! No siga haciendo daño para lucrarse. https://t.co/EOZxID7OP9 — Mauricio Londoño R. (@LondonoMd) October 8, 2026

Ambos profesionales coincidieron en que cualquier modificación nutricional o esquema de ayuno durante el tratamiento de una patología de alta complejidad debe ser rigurosamente personalizado, evaluado y coordinado de la mano de oncólogos y nutricionistas clínicos tratantes. Las advertencias de la comunidad médica buscan blindar a los pacientes más vulnerables frente a la desinformación digital, recordando que en la lucha contra el cáncer la evidencia científica y el criterio médico especializado deben prevalecer siempre sobre las tendencias virales de internet.

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