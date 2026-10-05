Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Iris Paola Colón Polo, una mujer de 30 años, falleció de manera inesperada en el municipio de Concordia, Magdalena, un día después de celebrar su cumpleaños. De acuerdo con información compartida en redes sociales, la joven celebró su aniversario rodeada de familiares y amigos en una reunión en la que se le observa bailando y disfrutando del momento, tal como se aprecia en los videos que se han difundido ampliamente por diferentes plataformas.

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La noche transcurrió aparentemente sin contratiempos. Al terminar la celebración, Iris decidió ir a descansar a su habitación, donde se retiró luego de compartir con los asistentes. Sus allegados mencionan que todo parecía normal hasta el momento en que fue a dormir. Sin embargo, la mañana siguiente trajo preocupación a quienes vivían con ella, pues no respondía a los llamados ni se había levantado a la hora acostumbrada, según relatan los familiares consultados.

Ante la ausencia de respuesta, los familiares ingresaron a la habitación y hallaron a Iris Paola inconsciente. De inmediato solicitaron ayuda, pero poco después se confirmó su fallecimiento en el lugar. La noticia conmocionó no solo a la familia, sino también a la población de Concordia, debido al repentino desenlace tras haber pasado una velada llena de alegría y rodeada de sus seres queridos.

El caso acaparó mayor atención pública luego de que comenzaran a circular imágenes y videos de la celebración, donde se evidencia el buen ánimo y la vitalidad de la joven horas antes de su muerte. Estas imágenes han provocado múltiples reacciones en las redes sociales, donde usuarios expresan tristeza e incredulidad ante lo sucedido.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa del fallecimiento de Iris Paola Colón Polo. Las circunstancias exactas permanecen bajo investigación y será necesario esperar los resultados de los procedimientos correspondientes para esclarecer lo acontecido, tal como han señalado familiares y miembros de la comunidad. El hecho deja a la comunidad y allegados a la espera de respuestas que permitan entender lo ocurrido.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Iris Paola Colón Polo en Concordia, Magdalena?

Hasta ahora, las autoridades y familiares no han divulgado la causa exacta de la muerte de Iris Paola Colón Polo. Se espera que los resultados de los procedimientos médicos permitan esclarecer los motivos que llevaron a su fallecimiento después de la celebración de su cumpleaños.

¿Por qué la muerte de Iris Paola Colón Polo generó tanta conmoción en redes sociales?

El caso impactó especialmente porque la joven fue vista en aparente normalidad, disfrutando y bailando durante su fiesta de cumpleaños poco antes de morir, como muestran los videos publicados en redes sociales. Esto llevó a que muchas personas compartieran y comentaran el tema, generando mayor repercusión y tristeza al tratarse de una muerte repentina sin explicación clara hasta el momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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