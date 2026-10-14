Por: Noticiero 90 minutos

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La UEFA Champions League, habitualmente referida como la Champions, es la competencia de clubes más relevante y admirada en el mundo del fútbol. De acuerdo con la información brindada, este campeonato es organizado por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y reúne a los equipos más destacados del continente europeo, quienes consiguen su cupo por medio de sus desempeños en las ligas locales. Este carácter selectivo le otorga a la Champions un prestigio excepcional, elevando su nivel competitivo a estándares difíciles de igualar en otros certámenes deportivos.

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El formato de la Champions League se estructura a partir de una etapa de liga, donde los equipos se enfrentan buscando avanzar a la siguiente fase. Posteriormente, llegan las series eliminatorias directas que se resuelven en partidos de ida y vuelta. Finalmente, el torneo culmina en una final única, un evento que, según lo reflejado en medios y redes sociales como la cuenta oficial de la Champions League en X (antes Twitter), paraliza el mundo del deporte y capta las emociones tanto de los seguidores más fervorosos como de espectadores eventuales.

El certamen no solo es notable por su exigencia futbolística, sino que también se ha transformado en un fenómeno cultural y comercial de alcance global. Ganar la ‘orejona’, como popularmente se conoce al trofeo de la competencia, representa para cualquier club europeo el máximo logro y dota a la institución de un estatus legendario. La Champions impulsa pasiones inigualables y se consolida cada temporada como el espectáculo definitivo para los amantes del fútbol de clubes, gracias a la presencia de estrellas internacionales e históricos enfrentamientos.

Este 14 de octubre, la emoción se renueva con un calendario de partidos de alto interés. En la jornada programada para las 11:45 a. m., los duelos serán Feyenoord contra Calcio Como 1907 y LASK Linz frente a Liverpool. Posteriormente, a las 2:00 p. m., los enfrentamientos serán entre Manchester City y París Saint-Germain, AS Roma ante Real Madrid, Real Betis contra FC Porto, Aston Villa jugándose el pase frente a Fenerbahçe, FK Bodø/Glimt versus Borussia Dortmund, ŠK Slovan Bratislava ante VfB Stuttgart y FK Shajtar Donetsk midiendo fuerzas con AEK Atenas. Así, cada jornada consolida la pasión y la grandeza del torneo más aclamado del fútbol de clubes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué equipos juegan hoy en la Champions League 14 de octubre?

Hoy, 14 de octubre, se disputan varios partidos por la UEFA Champions League. De acuerdo con la información proporcionada, los encuentros confirmados incluyen Feyenoord contra Calcio Como 1907 y LASK Linz frente a Liverpool a las 11:45 a. m., mientras que posteriormente se enfrentan Manchester City ante París Saint-Germain, AS Roma contra Real Madrid, Real Betis enfrentándose a FC Porto, Aston Villa ante Fenerbahçe, FK Bodø/Glimt contra Borussia Dortmund, ŠK Slovan Bratislava versus VfB Stuttgart y FK Shajtar Donetsk frente a AEK Atenas, todos programados para las 2:00 p. m.

¿Cómo es el formato de la UEFA Champions League?

El formato de la UEFA Champions League se basa primero en una fase de liga donde los equipos compiten para clasificar a las rondas eliminatorias. Tras esta etapa, siguen partidos decisivos de eliminación directa con partidos de ida y vuelta, culminando con una final única. Este sistema garantiza encuentros de alto nivel y una tensión deportiva que lleva a la competencia a ser reconocida mundialmente, de acuerdo con la descripción entregada en el texto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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