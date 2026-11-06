El fútbol y el amor se cruzaron en las tribunas de El Campín durante el partido entre Millonarios y América de Cali. En medio del compromiso, un hincha del equipo bogotano decidió arrodillarse frente a su pareja y pedirle matrimonio, en una escena que quedó registrada en video y despertó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

En las imágenes, compartidas en redes sociales, se observa al hombre sacando un anillo mientras le propone matrimonio a la mujer, quien llevaba una bufanda de Millonarios. Ella acepta emocionada y ambos terminan abrazados ante la mirada de las personas que estaban cerca.

La publicación acompañó el momento con una frase que resumió la relación entre el fútbol y la vida en pareja: “Donde nació su primer amor, le pidió matrimonio al amor de su vida”. Sin embargo, también utilizó el humor para referirse a lo que podría significar compartir la vida con un fanático del fútbol: “¡Y serán infelices por siempre!”.

Propuesta de matrimonio en partido de Millonarios desató comentarios

Aunque la escena tuvo un desenlace romántico, no todas las reacciones fueron de celebración. Varios usuarios cuestionaron que un estadio de fútbol fuera el lugar indicado para una propuesta de matrimonio y señalaron que el momento merecía otro escenario.

A esto se sumó el contexto deportivo de la noche. Millonarios y América empataron 0-0, un resultado que dejó inconformes a los aficionados que esperaban una victoria de su equipo. Por eso, para algunos hinchas, la celebración en las tribunas contrastó con el ambiente que dejó el marcador en la cancha.

Millonarios y el fútbol, parte de la vida de sus hinchas

Más allá de las opiniones sobre el escenario elegido, el episodio muestra cómo el fútbol ocupa un lugar importante en la vida de muchas personas. Para algunos aficionados, acompañar a su equipo no es solamente asistir a un partido, sino compartir una parte de su historia, sus emociones y sus relaciones personales.

En ese sentido, el hincha de Millonarios encontró en el estadio el espacio que consideró apropiado para dar un paso importante en su vida sentimental. Mientras unos cuestionaron la decisión, otros vieron en la escena una muestra de cómo una pasión puede acompañar incluso los momentos más personales.

La propuesta terminó con un sí, aunque el empate sin goles dejó otro recuerdo para los aficionados que acudieron a ver el clásico.

* Pulzo.com se escribe con Z