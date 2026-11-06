Una fuerte controversia interna estalló en el seno de la Selección Colombia tras confirmarse la marginación voluntaria de Jorge Carrascal en el último llamado oficial del combinado patrio.

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El volante cartagenero resolvió apartarse del plantel tricolor debido a serias diferencias futbolísticas con el entrenador Néstor Lorenzo, según reveló recientemente el comunicador digital Felipe Sierra en sus espacios informativos habituales.

“Yo se los había contado hace rato y es que hay un jugador que no quiere volver a la Selección Colombia hasta que Lorenzo se vaya”, afirmó a través de su canal de Kick, replicado por Semana.

El distanciamiento entre ambos personajes creció progresivamente por reproches disciplinarios mutuos que empañaron el ambiente de las concentraciones internacionales del conjunto cafetero durante los últimos meses de competencia oficial.

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“Néstor Lorenzo también está molesto con Carrascal y con otro jugador por confirmar. Hay dos jugadores de la Selección Colombia que, después del partido con Ghana, estaban en una charla, uno de ellos era Carrascal, y en medio de esa charla rajaban de Néstor Lorenzo”, añadió.

La permanencia del estratega argentino al frente del banquillo técnico bloquea prácticamente cualquier posibilidad inmediata de reconciliación deportiva con el talentoso mediocampista nacional en las próximas jornadas eliminatorias.

Sierra resaltó que “está muy complejo” el regreso de Jorge Carrascal a la Selección Colombia en este proceso hacia el Mundial 2030. “Hoy, tienen opiniones divididas”, sentenció.

El detonante principal de esta profunda fractura personal se remonta a la escasa participación concedida al futbolista durante el certamen orbital ecuménico, provocando reclamos airados entre las partes involucradas.

“Un jugador que siempre ha defendido a Néstor Lorenzo es Jorge Carrascal y se sintió traicionado por no haber jugando ni un solo minuto en el Mundial. En esa discusión de por qué no jugó, terminó la relación y está rota”, aseveró.

A este escenario de discordia se añadió la baja de Jhon Jáder Durán, delantero titular del Benfica portugués en la Europa League, quien igualmente protagonizó desencuentros con el timonel según versiones de prensa.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Jorge Carrascal luego del Mundial 2026?

Jorge Carrascal atraviesa el mejor momento de su carrera con Flamengo, tras el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El cartagenero acumuló cuatro goles y siete asistencias en los primeros 15 partidos tras el regreso mundialista.

El 11 de octubre, Carrascal marcó el gol del triunfo en el clásico Fla-Flu, ganado 1-0 en el Maracaná.

Ese tanto definió el liderato en solitario del Campeonato Brasileño 2026 para el equipo de Río de Janeiro.

El 18 de octubre, Flamengo venció 3-0 a Bahía, con Carrascal generando el penal que abrió el marcador.

Tres días después, fue titular en el empate 0-0 ante Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores.

Con la victoria 2-1 sobre RB Bragantino, Carrascal llegó a 15 participaciones directas de gol en 2026.

Esa cifra incluía seis goles y nueve asistencias en 42 partidos disputados con el conjunto brasileño.

El 26 de octubre, anotó de penalti en el minuto 90+9 para sellar el 3-2 sobre Atlético Mineiro.

Ese gol agónico le permitió a Flamengo recuperar el liderato del Brasileirão, con 70 puntos acumulados.

Con esa anotación, Carrascal alcanzó ocho goles y 11 asistencias en 49 partidos durante toda la temporada.

En total, suma 19 participaciones directas de gol, entre el Brasileirão y la Copa Libertadores 2026.

Flamengo superó por una unidad a Palmeiras, su principal rival en la pelea por el título brasileño.

El equipo también avanzó a semifinales en la Copa Libertadores, aunque quedó eliminado contra Estudiantes de La Plata en el torneo continental este año.

La prensa brasileña elogió su crecimiento luego de un primer semestre marcado por expulsiones e irregularidad en el once titular.

Carrascal se consolida como una pieza ofensiva clave en la lucha de Flamengo.

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