Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ángela Camila Fernández Romero, una joven de 24 años, murió tras recibir cinco heridas de arma blanca en el tórax durante una violenta disputa registrada en el barrio Matallana, localizado en el sur de Ibagué. El hecho también dejó a otra mujer herida, identificada como Natalia Vidal Chico, también de 24 años, quien fue llevada hasta la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del barrio Ricaurte para recibir atención médica y diversas suturas. De acuerdo con la información disponible, Natalia fue dada de alta y, durante la valoración médica, se encontraba estable a pesar de las lesiones sufridas.

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En el caso de Ángela Camila, se supo que era madre de una niña pequeña, lo que ha sumido a su familia en la tristeza y deja a su hija sin la compañía de su madre. La noticia ha causado profundo impacto en la comunidad, especialmente entre quienes la conocían y la rodeaban diariamente.

Según los datos recopilados hasta el momento, la Policía Metropolitana de Ibagué está investigando el suceso, pero aún se desconoce con claridad cómo comenzó la riña y cuál fue el origen del ataque. Versiones preliminares sostienen que el conflicto pudo haber iniciado por diferencias entre personas conocidas en ese sector, aunque también circula la hipótesis de que pudo haber existido un intento de robo. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado ninguna de estas versiones y continúan recogiendo información.

La magnitud de las heridas que sufrió Ángela Camila provocó que, pese a la asistencia que recibió en el centro de salud, no lograra sobrevivir. El hecho generó conmoción y llevó a varios jóvenes a reunirse en las inmediaciones de la USI del Ricaurte, en un intento por conocer detalles sobre la situación de las dos mujeres y sobre lo ocurrido en el barrio. Las indagaciones policiales siguen en curso, y los responsables de la agresión aún no han sido identificados o capturados.

Mientras tanto, la ausencia de respuestas oficiales sobre el motivo del enfrentamiento y la ausencia de detenciones mantiene en alerta a las familias y vecinos del sector, que esperan que las autoridades logren esclarecer este trágico episodio.

¿Cuál es la hipótesis de las autoridades sobre el ataque a Ángela Camila Fernández en Ibagué?

De acuerdo con la información obtenida por la Policía Metropolitana de Ibagué, existen dos hipótesis principales: una pelea entre personas conocidas del sector y un posible intento de robo. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas ha sido confirmada oficialmente y la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué atención médica recibió Natalia Vidal tras el ataque en el barrio Matallana de Ibagué?

Según los datos conocidos, Natalia Vidal fue trasladada a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del barrio Ricaurte, donde recibió atención inmediata y varias suturas por las lesiones sufridas. Posteriormente, fue dada de alta al encontrarse estable durante la valoración médica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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