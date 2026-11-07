Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Concha Acústica Garzón y Collazos de Ibagué se convirtió en el epicentro de la cultura artesanal colombiana durante la noche del viernes 6 de noviembre, cuando se llevó a cabo el desfile de traje artesanal “Así suena Colombia”. Según la información suministrada, esta fue la primera vez que el Concurso Nacional de Belleza realizó esta actividad en la capital tolimense, congregando a 26 candidatas de diversos lugares del país para presentar propuestas que destacan los oficios y tradiciones artesanales de sus regiones de origen.

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Durante el evento, cada una de las participantes mostró un diseño que reflejaba elementos y técnicas propias de su territorio, utilizando materiales autóctonos y referencias culturales que conforman la identidad de las comunidades representadas. Esta puesta en escena no solo permitió dar visibilidad al trabajo de diseñadores y artesanos, sino que también acercó a los ciudadanos y visitantes a la riqueza artística y cultural de diferentes zonas del país.

El desfile dejó dos reconocimientos destacados: Lucero Zuluaga, representante del Huila, fue elegida por el público, mientras que Sofía Urbina, candidata de La Guajira, recibió el elogio del jurado. De acuerdo con la información, el traje de Sofía Urbina fue confeccionado por la diseñadora Light Mobile, en colaboración con los artesanos de la comunidad wayúu. Al recibir el reconocimiento, la representante de La Guajira subrayó el esfuerzo colectivo y el significado especial del trabajo realizado por los artesanos wayúu, resaltando la dedicación y el talento invertido en su elaboración.

No solo las candidatas participaron en esta muestra cultural; también estuvieron presentes la Señorita Colombia y Miss Internacional, quienes contribuyeron a realzar el evento dedicado a exaltar las expresiones autóctonas del país. Además, la actividad fue vista por la Administración Municipal de Ibagué como una oportunidad para promover el turismo y el comercio local, mostrando la ciudad ante visitantes provenientes de otras regiones.

Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, destacó la importancia de ser anfitriones de este tipo de encuentros y la necesidad de reconocer el valor de la cultura propia. Con este desfile, Ibagué logró ser sede de una cita nacional que integró en un solo escenario la creatividad artesanal y el orgullo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los reconocimientos destacados en el desfile artesanal del Concurso Nacional de Belleza?

Durante el desfile realizado en Ibagué, dos candidatas recibieron reconocimientos: Lucero Zuluaga, del Huila, fue elegida por el público, mientras Sofía Urbina, de La Guajira, obtuvo la distinción del jurado gracias a su traje elaborado por artesanos wayúu y la diseñadora Light Mobile, lo cual subrayó el valor del trabajo artesanal y el esfuerzo colectivo detrás de cada diseño presentado en el evento, según la información suministrada por el certamen.

¿Qué importancia tuvo para Ibagué ser sede del desfile artesanal del Concurso Nacional de Belleza?

Ser la ciudad anfitriona de esta actividad permitió visibilizar a Ibagué ante visitantes de distintos departamentos, fortaleciendo el turismo y el comercio local y resaltando las expresiones culturales y la identidad propia de la región, de acuerdo con declaraciones de la secretaria de Desarrollo Económico, Naydú Romero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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