Por: Noticiero 90 minutos

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En un panorama literario cada vez más atento a la realidad, tres obras recientes han destacado por abordar temáticas profundas y complejas, logrando impactar tanto por su calidad narrativa como por su relevancia social. Según el portal 90 Minutos, estos títulos no solo relatan hechos, sino que ofrecen nuevas miradas sobre asuntos históricos y actuales.

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El peruano Santiago Roncagliolo es el autor de ‘El pastor y los lobos’, un libro que reconstruye el camino de Robert Prevost desde su labor sacerdotal hasta su ascenso como papa Leon XIV. Roncagliolo explora tanto la biografía del personaje como los oscuros episodios vinculados a la Iglesia en el Perú, abordando casos de abuso entre laicos y sacerdotes. De acuerdo con lo citado del libro, la obra va más allá del relato individual, pues describe la diversidad cultural y étnica de Prevost Martínez, nacido en Chicago en 1955 y descendiente de haitianos, cubanos, italianos y franceses. Este enfoque permite mostrar cómo, desde posiciones de poder dentro de la Iglesia, se han enfrentado tanto delitos sexuales del clero como hechos de corrupción financiera, incluso vinculados a sicarios. La narración de Roncagliolo se centra en su labor como misionero en Sudamérica hasta su elección como papa en 2023, uniendo así el contexto personal con una crítica institucional.

Por otro lado, el reconocido periodista Patrick Radden Keefe, responsable de obras como ‘El imperio del dolor’ y ‘Maleantes’, publica ahora ‘El hijo del oligarca’. El libro reconstruye la historia de los Brettler, una familia sacudida por la muerte de su hijo Zac de 19 años, quien se suicidó en circunstancias misteriosas. Radden Keefe utiliza esta tragedia para profundizar en el dolor familiar y las expectativas de éxito social, así como en la forma en que las generaciones marcadas por el Holocausto viven la continuidad y la pérdida. La obra es presentada como una investigación envolvente sobre la muerte, pero también sobre la búsqueda de sentido ante una vida joven truncada.

Finalmente, ‘Magnicidios’, del exsenador José Obdulio Gaviria, regresa a las librerías tras 26 años. El texto es descrito como polémico y reflexivo, al detallar el funcionamiento de la criminalidad política en Colombia, especialmente durante la convulsa mitad del siglo XX. Según el propio Gaviria, en el periodo de 1946 a 1948, la exclusión y la violencia contra militantes liberales marcó la política nacional, mientras el país ya sentía las tensiones de la Guerra Fría y experimentaba influencias ideológicas como el fascismo y el comunismo, que polarizaron el discurso público. El libro busca desentrañar tanto la historia oficial como las consecuencias sociales de la violencia política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas aborda el libro 'El pastor y los lobos' de Santiago Roncagliolo?

El libro ‘El pastor y los lobos’ de Santiago Roncagliolo, según lo informado por 90 Minutos, examina la trayectoria del religioso Robert Prevost hasta llegar a ser papa Leon XIV, e indaga en los conflictos internos de la Iglesia relacionados con abusos sexuales, delitos financieros y oscuros hechos protagonizados por laicos y sacerdotes en Perú. La obra profundiza además en el trasfondo étnico y cultural de Prevost, mostrando cómo su historia personal se entrelaza con sus acciones institucionales.

¿Cuál es el enfoque principal de ‘El hijo del oligarca’ escrito por Patrick Radden Keefe?

Según 90 Minutos, ‘El hijo del oligarca’ está centrado en la investigación del suicidio de Zac Brettler, de 19 años. El texto, más allá de los hechos policiales, explora la intimidad de la familia Brettler y las implicaciones de su historia marcada por el Holocausto. Keefe propone una reflexión sobre el significado del amor parental, las ilusiones sociales y el dolor ante la pérdida, ofreciendo una narrativa tanto conmovedora como crítica sobre la vida y la muerte de un joven en un entorno de opulencia y expectativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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