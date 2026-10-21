Por: Noticiero 90 minutos

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Cali recibe por primera vez los Premios Macondo, un hecho que marca el inicio de una amplia agenda cultural en la ciudad enfocada en el cine colombiano. De acuerdo con 90 Minutos, hasta el 24 de octubre, la capital del Valle del Cauca será escenario de proyecciones, talleres, charlas y encuentros en torno a la industria audiovisual, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse tanto al arte cinematográfico local como a sus protagonistas.

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Las actividades están distribuidas en diferentes escenarios académicos y culturales, con el propósito de resaltar el talento audiovisual de la región y permitir que los asistentes conozcan de primera mano el proceso detrás de una producción cinematográfica. La organización destaca la participación de actores, directores y productores reconocidos, quienes compartirán sus experiencias y explicarán las dinámicas creativas que guían la creación de películas en Colombia. Entre los eventos destacados figuran los talleres de actuación, espacios enfocados en animación y sostenibilidad, además de clases magistrales sobre maquillaje y vestuario, las cuales buscan visibilizar la amplia gama de oficios que intervienen en la realización de una película.

La llegada de los Premios Macondo a Cali es una apuesta por fortalecer la industria cinematográfica en las regiones y descentralizar la producción audiovisual, tradicionalmente asociada a Bogotá. Así lo resalta Zair Manco, quien afirmó: “Nos ha enseñado históricamente desde Cali y sus nuevas generaciones que sí es posible hacerse fuera de Bogotá, descentralizar el cine y contar las historias propias desde nuestros territorios”. Esta decisión pretende no solo impulsar los talentos locales, sino también construir puentes entre los profesionales del cine y las audiencias, favoreciendo tanto la promoción del cine colombiano como la comprensión de los procesos narrativos y técnicos detrás de cada obra.

Dentro de la programación, se destaca la charla sobre construcción de guiones a cargo del director Iván Gaona en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), un espacio pensado especialmente para acercar a estudiantes y ciudadanos a la experiencia de quienes dan vida al cine nacional.

Las actividades concluirán el sábado 24 de octubre, mientras que la gala de premiación de la decimocuarta edición de los Premios Macondo tendrá lugar el domingo 25 de octubre en Cali, consolidando la apuesta de la ciudad por convertirse en epicentro del cine colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades programadas para los Premios Macondo en Cali?

Según la información proporcionada por 90 Minutos, las actividades incluyen proyecciones de cine, talleres de actuación, charlas y encuentros sobre animación y sostenibilidad, además de clases magistrales de maquillaje y vestuario. También se organizará una charla sobre construcción de guiones con el director Iván Gaona en la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Por qué es importante que los Premios Macondo se celebren en Cali?

La realización de los Premios Macondo en Cali representa una oportunidad de descentralizar el cine colombiano y fortalecer la industria audiovisual en las regiones, permitiendo visibilizar producciones realizadas fuera de Bogotá y acercar tanto al público como a los profesionales del sector. Esto fomenta el desarrollo de nuevas narrativas y la conexión entre talentos locales, según destaca la programación citada por 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.