Por: Noticiero 90 minutos

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Los conductores que tienen programado desplazarse por Cali este jueves deben prestar atención a la rotación vigente del pico y placa, con el fin de evitar inconvenientes en sus recorridos y posibles sanciones. Esta medida, diseñada para regular la circulación de automóviles particulares por las vías de la capital vallecaucana, se sostiene durante el segundo semestre de 2026, según información publicada por 90 Minutos.

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En específico, durante la jornada señalada, la restricción aplica exclusivamente a los vehículos particulares cuya placa termina en 5 o 6. Estos automotores no podrán transitar por la ciudad entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Así lo establece el horario oficial dispuesto por las autoridades para controlar el flujo vehicular, buscando reducir los niveles de congestión en horas clave.

La Secretaría de Movilidad de Cali enfatiza la necesidad de que los conductores, tanto residentes como visitantes, organicen sus desplazamientos con suficiente anticipación si planean hacer trámites personales, asistir a compromisos laborales o movilizarse por diferentes sectores urbanos. El cumplimiento de esta medida evita no solo situaciones incómodas, sino también sanciones económicas.

La reglamentación establece que conducir un automóvil durante el horario restringido, cuando la placa coincide con los dos dígitos señalados para ese día, puede acarrear una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Esta información fue confirmada por la Secretaría de Movilidad de Cali, autoridad responsable del control y la supervisión del tránsito en la ciudad.

Existen, sin embargo, algunas excepciones a la regla. Los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos destinados a servicios de emergencia y seguridad no están sujetos a la restricción. Además, quienes requieran movilizarse con su vehículo particular, pese a las restricciones, pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión, mecanismo previsto en la normativa local para flexibilizar la aplicación del pico y placa bajo ciertas condiciones.

La institución recalca la importancia de conocer las condiciones de excepcionalidad, ya que estas pueden variar y se encuentran consignadas en la regulación vigente. Por ello, recomienda a los ciudadanos consultar las fuentes oficiales para evitar confusiones y sanciones innecesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes circulen en horario restringido con placas terminadas en los dígitos mencionados deberán pagar una sanción equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes, conocida como SMLDV, lo que representa un castigo económico significativo por el incumplimiento.

¿Cuáles vehículos están exentos del pico y placa en Cali?

Entre las principales excepciones definidas en la normativa se encuentran los vehículos híbridos y eléctricos, así como los destinados a servicios de emergencia y seguridad. Además, existe la posibilidad de realizar el pago de la Tasa por Congestión para circular durante la restricción, bajo las condiciones establecidas legalmente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.