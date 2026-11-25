Por: Noticiero 90 minutos

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La noche del martes 24 de noviembre de 2026, una serie de detonaciones alteró la cotidianidad del sector de El Remolino, en jurisdicción del municipio de Taminango, ubicado en el norte del departamento de Nariño. Estos hechos, registrados hacia las 6:30 p.m., dieron origen a un apagón masivo que afectó a decenas de municipios, no solo en Nariño, sino también en los departamentos de Putumayo, Cauca, Huila y Caquetá. Según comunicó el Gobierno Nacional, la interrupción del servicio se debió a la afectación de dos circuitos eléctricos que están conectados a una importante subestación de la zona.

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De acuerdo con la información emitida por la Presidencia de la República, el ataque tuvo como objetivo la infraestructura que conecta el sur de Colombia con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), encargado de distribuir la energía eléctrica en gran parte del país. Frente a la magnitud del daño y su impacto en la población, se ordenó la realización de una evaluación integral de los hechos, bajo el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Defensa Nacional.

El presidente, Abelardo de la Espriella, dispuso la ejecución inmediata de un plan especial con el propósito de fortalecer la defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas existente en el territorio nacional. En declaraciones difundidas a la opinión pública, el mandatario afirmó: "He dado instrucciones para que se adelanten todas las acciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país y se implemente de inmediato un plan especial de defensa y protección de nuestra infraestructura energética".

El comunicado del Gobierno enfatizó que estos acontecimientos serían una respuesta de parte de grupos terroristas frente a las operaciones recientes de la Fuerza Pública, orientadas a recuperar el orden y la seguridad en distintas regiones del país. De esta manera, las autoridades destacaron la necesidad de proceder de forma coordinada para restablecer la normalidad y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto del ataque a la infraestructura eléctrica en Nariño y otros departamentos?

El ataque causó un apagón masivo que afectó a decenas de municipios distribuidos en Nariño, Putumayo, Cauca, Huila y Caquetá, interrumpiendo la vida cotidiana de miles de personas y evidenciando la vulnerabilidad de la red eléctrica en el sur del país, según información del Gobierno Nacional.

¿Qué acciones implementó el Gobierno tras el atentado a la infraestructura energética?

El Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, ordenó una evaluación integral de los hechos y la ejecución inmediata de un plan para reforzar la protección de la infraestructura eléctrica y de gas, así como la coordinación de los Ministerios de Minas y Energía y de Defensa Nacional para restablecer el servicio y fortalecer la seguridad en la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.