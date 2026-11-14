Una dolorosa tragedia minera enluta al departamento de Boyacá tras confirmarse el fallecimiento de los cuatro obreros que habían quedado atrapados en el interior de un socavón de carbón, luego de registrarse una fuerte explosión de gas metano cerca de las 5:00 de la tarde del pasado 13 de noviembre. El siniestro ocurrió en la vereda La Playa, situada a unas dos horas del casco urbano del municipio de Chita, en el norte del departamento.

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“Una tragedia enluta a nuestro municipio por la explosión de esta mina en la que se encontraban cuatro personas trabajando”, expresó con profundo pesar el alcalde de la localidad, Vladimir Riscanevo Poblador. Tras intensas jornadas de búsqueda y remoción de escombros lideradas por rescatistas de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Nobsa y Socha, voluntarios de la Defensa Civil, la Policía y habitantes de la zona rural, las autoridades confirmaron este mediodía del 14 de noviembre el hallazgo sin vida de los últimos dos obreros que permanecían desaparecidos en las profundidades del túnel.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto Cifuentes, Pedro Luis Sepúlveda Rincón, José Alirio Cuevas y William Gómez. Según el reporte de las autoridades locales, los dos primeros cuerpos fueron encontrados a unos 150 metros de la entrada del socavón, mientras que los otros dos obreros se hallaban a aproximadamente 450 metros de la bocamina, lo que dificultó significativamente las labores de acceso para los socorredores debido a la magnitud del estallido.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los cuatro trabajadores habían ingresado al túnel para cumplir con el turno nocturno minutos antes de que se produjera la detonación. Ante el estado en el que fueron rescatados los cuerpos, las autoridades determinaron que tres de ellos sean trasladados directamente al Instituto de Medicina Legal en la ciudad de Tunja para el respectivo proceso de identificación y necropsia, superando los procedimientos habituales de la región. Entre tanto, delegados institucionales avanzan en las investigaciones para esclarecer la legalidad del título minero y las condiciones de seguridad en el frente de carbón.