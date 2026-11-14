Una nueva tragedia minera enluta al departamento de Boyacá tras registrarse una fuerte explosión en el interior de un socavón de carbón ubicado en la vereda La Playa, a unas dos horas del casco urbano del municipio de Chita. El siniestro ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde de este viernes, generando momentos de profundo pánico entre los habitantes y compañeros de labor que presenciaron la magnitud del estallido, según informó El Tiempo.

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En redes sociales y registros ciudadanos quedaron capturados los angustiantes momentos posteriores a la detonación. “¡Salgan de ahí, retírense de la bocamina, por favor, despejen el área!”, se le escucha suplicar a una mujer en medio de la confusión, mientras sonaba la alarma de un vehículo y del túnel comenzaba a emanar una densa columna de humo y llamas de tonalidades anaranjadas. Ante la pregunta desesperada de un asistente sobre el número de afectados, otros testigos advertían preliminarmente sobre la gravedad de la emergencia.

Aunque los socorristas de la Defensa Civil y los vecinos del sector acudieron inicialmente para brindar ayuda, las labores de ingreso y control técnico solo comenzaron a dar frutos en horas de la noche con el arribo de los expertos socorredores de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Con las primeras horas de este sábado, los equipos de rescate confirmaron el hallazgo de los dos primeros cadáveres, siendo identificado uno de ellos como William Gómez, un joven muy conocido en la región y oriundo de la vereda El Toval.

Fuentes locales indicaron que al momento del accidente, ocurrido en un túnel de aproximadamente 500 metros de profundidad, habrían ingresado otros trabajadores para cumplir con el turno nocturno. Testimonios preliminares apuntan a que los mineros José Alirio Cuevas, Roberto Cifuentes y Pedro Luis Sepúlveda Rincón también habrían accedido al socavón minutos antes de que se desencadenara la fuerte explosión. Mientras los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda para ubicar al resto de los mineros atrapados, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del siniestro en esta zona minera del norte boyacense.