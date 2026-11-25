Por: VALORA ANALITIK

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Para una persona que necesita medicamentos todos los meses, llegar a una farmacia de su EPS y escuchar que no hay existencias puede convertirse en un problema que va mucho más allá de una espera o un trámite. Si se trata de un tratamiento para la diabetes, la hipertensión, el cáncer o una enfermedad crónica, quedarse sin las dosis prescritas puede poner en riesgo su salud y obligarla a buscar respuestas entre llamadas, autorizaciones y desplazamientos.

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Esa situación se ha hecho visible en diferentes regiones del país y también en Bogotá. Uno de los casos recientes es el de los afiliados de Sanitas, que han enfrentado ajustes en la entrega de medicamentos tras el cambio de operador farmacéutico de Cruz Verde a Colsubsidio. La transición llevó a la EPS a adoptar medidas para estabilizar el servicio, entre ellas ampliar horarios, reforzar el personal de atención, habilitar cajas rápidas y aumentar la capacidad de entregas a domicilio.

En medio de estas dificultades que no son exclusivas de una sola EPS, la Corte Constitucional adoptó una decisión que tiene implicaciones para el funcionamiento de todo el sistema de salud. Mediante la Sentencia T-286 de 2026, la Sala Cuarta de Revisión estableció medidas para que las fallas administrativas, financieras, logísticas o contractuales entre las entidades responsables no terminen afectando a quienes necesitan sus medicamentos.

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El mensaje central es claro: los pacientes no deben asumir las consecuencias de los problemas que tengan las EPS con las farmacias, los operadores logísticos, los hospitales o los demás participantes de la cadena de suministro.

¿Qué ordenó la Corte Constitucional sobre la entrega de medicamentos?

La decisión se produjo después de estudiar 34 acciones de tutela presentadas por personas que tenían una fórmula expedida por su médico tratante, pero no habían recibido los medicamentos prescritos.

En los casos revisados, las razones de la falta de entrega fueron distintas. La Corte identificó cuatro barreras principales: desabastecimiento, falta de disponibilidad en el punto de dispensación, problemas logísticos en la cadena de suministro y cambios en el proveedor encargado de entregar los medicamentos.

La situación tuvo consecuencias directas para los pacientes: cuando acudieron a la tutela, ninguno de los accionantes había recibido la medicina que necesitaba, lo que ocasionó interrupciones abruptas de sus tratamientos.

Por eso, la Sala amparó sus derechos fundamentales a la salud, la vida digna y la seguridad social. Además, concluyó que las fallas en la entrega de medicamentos no podían justificarse únicamente por las dificultades que enfrentaran las entidades responsables.

Uno de los apartes más importantes de la sentencia establece que las EPS, IPS, gestores farmacéuticos y operadores logísticos deben cumplir sus obligaciones sin trasladar a los afiliados los problemas que tengan entre ellos.

La Corte fue enfática al señalar que las dificultades contractuales, administrativas o financieras entre los actores del sistema no pueden convertirse en una barrera para el paciente. En términos prácticos, si una EPS tiene problemas con la empresa que le entrega los medicamentos, debe buscar una solución para que el usuario no se quede sin tratamiento.

La providencia también establece que las EPS conservan la responsabilidad de organizar su red de atención, prever la demanda, supervisar a sus proveedores y verificar que los medicamentos efectivamente lleguen a las personas que los necesitan.

Las EPS deberán anticiparse a los faltantes y activar otros puntos de entrega

Una de las medidas más relevantes de la Sentencia T-286 de 2026 es la obligación de adoptar protocolos para evitar que los pacientes se enteren de los problemas de suministro únicamente cuando llegan a reclamar sus medicamentos.

Las EPS deberán contar con mecanismos para anticipar posibles faltantes y activar redes alternas de dispensación cuando el operador habitual no pueda cumplir con la entrega. Esto significa que, si una farmacia no tiene disponible un medicamento o deja de prestar el servicio, la entidad deberá gestionar otra alternativa para garantizar el suministro.

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También tendrán que informar al afiliado, mediante un canal verificable, aspectos concretos de la entrega: la fecha, la modalidad, el punto donde recibirá el medicamento, el gestor farmacéutico responsable y el canal de contacto.

Si el medicamento queda pendiente, la persona deberá conocer el motivo específico. La idea es evitar que los usuarios tengan que desplazarse de una sede a otra sin saber si su fórmula está disponible, cuándo podrán reclamarla o quién debe resolver el inconveniente.

La Corte también dispuso medidas especiales para las personas con discapacidad, enfermedades huérfanas y enfermedades de salud mental. En estos casos, las EPS deberán implementar un plan de seguimiento para verificar directamente con los pacientes o sus familiares que los medicamentos hayan sido entregados.

La decisión contempla, además, que los gestores farmacéuticos proyecten las tres próximas entregas de acuerdo con la fórmula médica. De esta manera, el suministro de medicamentos de uso continuo podrá organizarse con anticipación y no depender exclusivamente de que el paciente vuelva a reclamar cuando se le esté acabando el tratamiento.

Cuando sea médicamente necesario, los responsables deberán facilitar la reformulación o buscar alternativas terapéuticas seguras, sin imponer trámites o cargas adicionales al usuario. Si existen medicamentos disponibles en el canal comercial, también deberán actuar de inmediato para resolver la falta de entrega.

¿Qué pasa si una farmacia cambia de operador o no tiene el medicamento?

Este punto resulta especialmente importante para los afiliados que han experimentado cambios en los proveedores encargados de dispensar sus fórmulas. La Corte reconoció que los cambios de operador pueden convertirse en una de las causas de las interrupciones, pero dejó claro que una modificación contractual no libera a las EPS de su obligación de garantizar la continuidad de los tratamientos.

Por ejemplo, si una persona tiene una fórmula vigente y acude al punto de dispensación que le corresponde, pero allí le informan que el servicio pasó a otra empresa o que todavía no aparece su medicamento en el sistema, la EPS debe gestionar una solución. No puede limitarse a pedirle que vuelva otro día, que busque por su cuenta otro establecimiento o que resuelva las diferencias entre las empresas involucradas.

La sentencia también advierte que las EPS no pueden limitarse a responder que el operador reportó agotamiento de existencias o que existen dificultades con los pagos. Antes de que se interrumpa un tratamiento, deben activar las medidas razonables para evitarlo.

En uno de los apartes de la providencia, la Sala señala que las EPS deben «activar redes alternas cuando falle un gestor», además de verificar la entrega efectiva de los medicamentos y adoptar medidas de contingencia ante problemas de disponibilidad.

La Corte también estableció órdenes particulares para los 34 casos estudiados. En los expedientes en los que correspondía, ordenó entregar los medicamentos dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia y garantizar que los siguientes suministros se realizaran con una anticipación mínima de 72 horas antes de que se agotara cada ciclo de tratamiento.

La Corte encontró que no todo problema de entrega de medicamentos es desabastecimiento

Otro aspecto relevante de la decisión es que la Sala diferenció entre la ausencia de un medicamento en el mercado y las fallas que impiden que llegue al paciente.

La Corte explicó que no encontró pruebas de un desabastecimiento nacional generalizado. Sí identificó episodios de escasez de determinados fármacos, pero señaló que una parte importante de los problemas se relacionaba con medicamentos que sí estaban disponibles en el mercado y, aun así, no llegaban a los usuarios a través del canal institucional.

Esto puede ocurrir por problemas de financiación, acuerdos entre EPS y proveedores, falta de coordinación logística, dificultades administrativas o ausencia de información sobre el recorrido de cada fórmula.

La diferencia es importante. Si un medicamento no existe en el mercado, la respuesta puede requerir medidas de abastecimiento, importación o alternativas terapéuticas. Pero si está disponible y no llega al paciente por fallas en la operación, las entidades responsables deben corregir esos obstáculos.

Habrá una plataforma pública para consultar la disponibilidad de medicamentos

La Corte también pidió avanzar en un sistema unificado de información que permita conocer qué medicamentos están disponibles y hacer seguimiento a las entregas. Para ello, reiteró al Ministerio de Salud la obligación de crear o adecuar una plataforma pública, interoperable y en línea que reúna información de entidades y actores como el Sismed, Mipres, Invima, EPS, IPS, laboratorios y gestores farmacéuticos.

La herramienta deberá permitir consultar información actualizada sobre la disponibilidad de medicamentos y mejorar la trazabilidad de cada entrega. Esto significa que el paciente y las autoridades puedan conocer si una fórmula fue entregada completa, parcialmente, si continúa pendiente o si fue remitida a otro punto de dispensación.

La Sala también planteó que el sistema pueda generar alertas automáticas cuando se presente una demora, un cambio de operador, una entrega incompleta o una modificación del punto donde debe reclamarse el medicamento. Además, deberá facilitar que los usuarios reporten inconsistencias y consulten la disponibilidad por departamento y municipio.

El objetivo es que las autoridades puedan identificar los problemas antes de que se conviertan en una interrupción del tratamiento y que los pacientes no tengan que acudir primero a una queja o una tutela para obtener información.

¿Qué otras medidas deberán adoptar el Gobierno De la Espriella y las autoridades de salud?

La sentencia no se limita a impartir órdenes a las EPS y a las empresas encargadas de entregar los medicamentos. También establece responsabilidades para las entidades públicas que dirigen, regulan y vigilan el sistema.

La Corte instó al presidente de la República a considerar la inclusión de medidas para mejorar la gobernanza, la operación, la financiación y el control del suministro de medicamentos en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2031. La finalidad es fortalecer el seguimiento y garantizar el acceso efectivo sin imponer cargas administrativas, judiciales u operativas a los pacientes.

Al Departamento Nacional de Planeación le ordenó evaluar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Nacional de Salud, la alternativa técnica e institucional para fortalecer las funciones jurisdiccionales de esta última entidad. La evaluación deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la providencia.

Por su parte, el Invima tendrá que diseñar e implementar, en un plazo de dos años, un plan permanente para simplificar, automatizar y optimizar los trámites relacionados con los registros sanitarios de medicamentos.

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, junto con el Ministerio de Salud, deberá convocar una mesa técnica para evaluar cómo la regulación de precios puede incidir en la disponibilidad efectiva de los fármacos.

La Superintendencia Nacional de Salud, además, deberá diseñar un plan progresivo para fortalecer su función jurisdiccional en las controversias relacionadas con el acceso a medicamentos. La sentencia establece seis meses para el diagnóstico, un año para presentar el plan y dos años para iniciar su implementación. Esto no impide que adelante de inmediato las actuaciones administrativas correspondientes frente a los incumplimientos identificados.

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La Corte estableció mecanismos de seguimiento para evitar que la decisión se quede únicamente en el papel. Durante un año, las entidades deberán presentar informes trimestrales ante los jueces de primera instancia sobre el cumplimiento de las órdenes relacionadas con los casos concretos. También deberán enviar copia a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.

La Defensoría tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las medidas particulares y explicar el contenido de la sentencia a los accionantes mediante formatos accesibles. La Procuraduría, por su parte, hará seguimiento durante dos años a las órdenes generales y presentará informes semestrales. Lea la sentencia completa haciendo clic en este enlace.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.