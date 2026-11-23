La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de Coosalud EPS, debido a presuntas irregularidades administrativas y financieras identificadas por la Contraloría en una auditoría de cumplimiento correspondiente a 2025.

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La investigación busca esclarecer 16 hallazgos con posible incidencia disciplinaria, relacionados con la liquidación de contratos, la legalización de anticipos, la gestión de cuentas médicas, la constitución de reservas técnicas y el seguimiento a la entrega de medicamentos.

Entre los principales hallazgos se encuentran 2.520 contratos o acuerdos de voluntades por cerca de $3,49 billones que habían terminado su ejecución al 31 de diciembre de 2025, pero seguían sin actas de liquidación y con pendientes de aclaración de cartera.

Además, la auditoría identificó un saldo contable de aproximadamente $2,03 billones en anticipos pendientes de legalización.

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Dentro de ese monto, más de $48.359 millones correspondían a recursos girados entre 2017 y 2022, sobre los cuales existiría un posible riesgo de prescripción del derecho al cobro.

También se reportaron giros por cerca de $314.947 millones asociados a 65 NIT que no aparecían en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

La Procuraduría solicitó los soportes documentales y recopilará información para determinar posibles responsables y establecer si hubo faltas disciplinarias.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.