Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante una reciente visita a Ibagué, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, sostuvo un encuentro con empresarios y representantes de los gremios económicos del Tolima. El propósito fue debatir sobre nuevas estrategias que impulsen el desarrollo productivo del departamento y atraer inversión tanto nacional como internacional. De acuerdo con lo expuesto en la reunión, uno de los puntos centrales fue la posibilidad de presentar proyectos enfocados en los minerales críticos del Tolima ante potenciales inversionistas extranjeros durante la 'Milagro Week', programada del 16 al 19 de noviembre en Nueva York. Según el propio Restrepo, estas iniciativas forman parte de un plan nacional orientado a conectar proyectos regionales con fuentes internacionales de financiación.

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El vicepresidente advirtió que los proyectos deben tener el aval de ProColombia antes de ser llevados a inversionistas. Además de los minerales críticos, Restrepo señaló que existen oportunidades en sectores como agroindustria, logística, servicios basados en conocimiento, turismo, energía, hidrocarburos y gas, lo que representa una visión integral para diversificar y dinamizar la economía tolimense.

Durante el evento, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Ibagué, se presentaron seis proyectos estratégicos para el departamento, enfocados en infraestructura, conectividad, logística y turismo. Entre las iniciativas figuran la modernización del aeropuerto Perales de Ibagué, la expansión del aeropuerto Santiago Vila de Flandes, la Plataforma Logística Agroalimentaria de Ibagué y el Corredor Logístico Agroindustrial Tecnológico y Turístico del Tolima Centro. Asimismo, se destacó la transformación del corredor Ibagué-Cajamarca en un eje turístico y gastronómico, junto con la construcción de un Centro de Eventos y Congresos Ibagué-Región.

Restrepo invitó a los presentantes del Tolima a priorizar las ideas de mayor impacto en una mesa de trabajo que se realizará el 30 de octubre, en la que participarán el presidente de la República y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En esta instancia se definirá el financiamiento y viabilidad de los proyectos.

En cuanto al sector arrocero, esencial para la economía del Tolima, Restrepo anunció la convocatoria del Consejo Nacional del Arroz por parte del Ministerio de Agricultura, para discutir productividad, financiamiento y organización del sector. Sobre el empleo juvenil, el vicepresidente confirmó que se desarrollarán proyectos con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para beneficiar a los jóvenes conocidos como ‘NiNi’, quienes no estudian ni trabajan. Según cifras reveladas en el encuentro, la tasa de desempleo juvenil en Ibagué fue de 21,7 %, superior al promedio nacional del 15,2 %. Parar contrarrestar este fenómeno, se mencionó la estrategia Talento ColombIA, enfocada en fortalecer habilidades en inteligencia artificial y tecnología.

En conclusión, la visita del vicepresidente dejó claro que el futuro económico del Tolima dependerá de la viabilidad, priorización y financiación de iniciativas blandas y estructurales que favorezcan la inversión, el desarrollo sectorial y la generación de empleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué oportunidades existen para atraer inversión extranjera al Tolima?

Las oportunidades para atraer inversión extranjera al Tolima se centran en la presentación de proyectos relacionados con minerales críticos durante la ‘Milagro Week’ en Nueva York, además de iniciativas en agroindustria, logística, turismo y sectores de energía y servicios basados en conocimiento. Todo esto, de acuerdo con lo informado por José Manuel Restrepo, dependerá del aval de ProColombia y la articulación con inversionistas internacionales.

¿Qué estrategias se propusieron para disminuir el desempleo juvenil en Ibagué?

Para abordar el desempleo juvenil en Ibagué, se propuso trabajar junto al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en proyectos dirigidos a los jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como ‘NiNi’. Además, se mencionó la implementación del programa Talento ColombIA, el cual busca fortalecer las competencias en inteligencia artificial y tecnología, como herramientas para aumentar la empleabilidad juvenil en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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