La inflación en Colombia volvió a subir en septiembre y mantuvo el costo de vida lejos de la meta del Banco de la República. Según el más reciente informe del DANE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,29 %, frente al 6,24 % de agosto y al 5,18 % de septiembre de 2025.

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Esto significa que, en los últimos 12 meses, los precios aumentaron 1,11 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. En septiembre, por su parte, la variación mensual fue de 0,37 %, mientras que la inflación acumulada durante 2026 llegó a 5,74 %.

El resultado anual estuvo ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. La encuesta de analistas de Citi apuntaba a una inflación de 6,33 % para septiembre.

Sin embargo, el dato mantiene una distancia considerable frente al objetivo del Banco de la República, que busca una inflación de 3 %. La diferencia entre ambos niveles es de 3,29 puntos porcentuales.

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Alimentos y educación, entre los que más presionaron los precios

El comportamiento de los precios fue diferente entre los distintos grupos de bienes y servicios. Las mayores variaciones anuales se presentaron en restaurantes y hoteles (9,44 %), salud (7,79 %), educación (7,49 %), muebles y artículos para el hogar (6,75 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74 %).

En términos de aporte al resultado general, los grupos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte y educación explicaron buena parte de la inflación anual.

Algunos productos tuvieron aumentos especialmente fuertes. La papa subió 78,24 % en el último año y acumula un incremento de 67,70 % en lo corrido de 2026. Las frutas frescas aumentaron 16,64 %, mientras que la carne de res y sus derivados subió 14,22 %.

En contraste, también hubo productos que bajaron de precio. Los vehículos particulares nuevos o usados registraron una disminución de 2,85 % anual, mientras la zanahoria cayó 39,68 %, las legumbres secas 11,56 %, la carne de cerdo 6,17 % y el arroz 2,83 %.

Durante septiembre, educación aumentó 1,43 % y alimentos y bebidas no alcohólicas 0,78 %. En este último grupo sobresalieron las hortalizas y legumbres frescas, con un aumento mensual de 9,10 %, y la papa, cuyo precio subió 7,29 %.

Inflación sigue siendo un reto para el Banco de la República

El dato se conoce pocos días después de que el Banco de la República aumentara su tasa de interés de política monetaria de 12 % a 12,25 %. La decisión del 30 de septiembre sorprendió al mercado, que esperaba principalmente una pausa.

Uno de los factores detrás de la decisión fue precisamente la persistencia de las presiones inflacionarias. Las expectativas de los analistas para el cierre de 2026 se acercan al 7 %, mientras que el Banco de la República ha advertido que el regreso de la inflación hacia su meta será gradual.

Así, aunque el dato de septiembre estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, el panorama todavía muestra una inflación elevada frente al objetivo del Emisor. Los precios de alimentos, educación, vivienda y otros servicios continúan siendo determinantes para el costo de vida de los colombianos.

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