Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es una referencia esencial para comprender el comportamiento de la economía colombiana en el escenario internacional. Su cálculo se realiza principalmente en relación con el dólar estadounidense, pues esta divisa es la que predomina en la mayoría de las operaciones comerciales, inversiones y movimientos de financiamiento llevados a cabo por el país en el contexto global. Este indicador muestra cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un solo dólar, lo que permite a agentes económicos, inversionistas y público en general interpretar de forma precisa el valor de la moneda local respecto a una de las más fuertes del mercado.

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Según la información presentada, la evolución de la tasa de cambio impacta de manera directa en la estructura económica del país. Dos términos son clave en este proceso: depreciación y apreciación. Cuando la tasa de cambio nominal sube, se habla de una depreciación del peso colombiano; es decir, el peso pierde valor frente al dólar, lo cual obliga a pagar más pesos por cada dólar, efecto que encarece las importaciones. Este fenómeno repercute en los precios de productos extranjeros, haciéndolos menos asequibles para los consumidores nacionales.

En contraste, una disminución en la tasa de cambio muestra una apreciación del peso, lo que significa un fortalecimiento de la moneda local. Gracias a ello, los colombianos pueden adquirir dólares a un menor costo, abaratando productos importados. No obstante, también puede disminuir la competitividad de quienes exportan sus productos, ya que los ingresos en pesos por ventas externas tienden a reducirse en este escenario.

Para cuantificar oficialmente las variaciones de la tasa de cambio nominal, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según datos proporcionados, la TRM se obtiene de un promedio aritmético simple de las tasas ponderadas en todas las transacciones de compra y venta de dólares que se realizan por distintas entidades financieras vigiladas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex. Es fundamental que la liquidación de ambas monedas sea pactada para el mismo día en que se efectúe la compra o la venta, condición indispensable para que la operación sea incluida en el cálculo de la TRM. Actualmente, la tasa representativa del mercado se ubica en 3.197,65 pesos colombianos por dólar estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas provenientes de todas las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por entidades autorizadas, siempre y cuando ambas monedas sean liquidadas el mismo día de la transacción. Este método permite reflejar el valor más fiel del dólar en relación con el peso colombiano, de acuerdo con la información disponible.

¿Qué efectos tiene la apreciación y depreciación del peso colombiano sobre la economía?

La apreciación del peso hace que se requiera menos moneda local para comprar un dólar, lo que puede abaratar productos importados y beneficiar a consumidores, aunque puede afectar a los exportadores debido a ingresos menores en pesos. Por el contrario, la depreciación encarece las importaciones al exigir más pesos por dólar, impactando el precio de productos extranjeros y el poder adquisitivo nacional, según la explicación disponible en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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