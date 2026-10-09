Por: EL PILON SA

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La boxeadora Nicolle Navarro Anaya, oriunda del departamento del Cesar, fue protagonista en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo al obtener la medalla de oro en la categoría de 40 kilogramos. Además, Navarro recibió el reconocimiento como la deportista más técnica del campeonato, lo que resalta su habilidad y destreza en el cuadrilátero, de acuerdo con la información publicada por Alfredo José García en Betan.

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El evento, que se llevó a cabo en el Coliseo Nuevo del municipio de Los Córdobas, Córdoba, reunió a 14 delegaciones provenientes de distintas regiones del país. En la final, Navarro superó a Ashlyn Malagón, representante del departamento de Casanare, convirtiéndose en una de las figuras centrales del certamen y en motivo de orgullo para el Cesar. Con esta victoria, la delegación cesarense tuvo uno de sus mejores desempeños, concluyendo su participación con un total de seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de bronce.

Junto con la sobresaliente actuación de Nicolle Navarro, Mahia Díaz contribuyó de manera significativa al obtener el segundo oro para el Cesar. Díaz se impuso en la división femenina de 64 kilogramos, confirmando el buen momento de las jóvenes boxeadoras del departamento. Gracias a estas victorias, el equipo femenino del Cesar alcanzó el subcampeonato por equipos en la competencia, destacándose como una de las delegaciones más fuertes en la rama femenina.

El campeonato tuvo como campeón general a la delegación de Córdoba, la única que participó con representantes en todas las divisiones de peso. Sin embargo, la cosecha de preseas por parte del Cesar fue notable: además de sus oros, el departamento logró dos medallas de plata a través de Sharol Roa, finalista en los 60 kilogramos frente a Diana Tatis de Córdoba, y Abraham Arias, en 64 kilogramos masculinos. Completaban el medallero los bronces ganados por Juan Núñez (40 kilogramos) y Josué Tenorio (46 kilogramos).

El éxito de los seis deportistas de la delegación cesarense, compuesta por tres mujeres y tres hombres, se dio bajo la dirección técnica de Manuel Prescott y el apoyo de Luis Alexander Díaz y Ramiro Gutiérrez, como asistente y delegado, respectivamente. La participación contó con el respaldo institucional de la Gobernación del Cesar y su Secretaría Departamental de Deportes, que facilitó el traslado de los atletas al campeonato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la participación del equipo de Cesar en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo?

La participación del equipo de Cesar fue destacada en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo, logrando seis medallas en total: dos de oro, dos de plata y dos de bronce. El desempeño sobresaliente de Nicolle Navarro y Mahia Díaz fue clave para que el departamento alcanzara el subcampeonato por equipos en la rama femenina, evidenciando el potencial de los jóvenes boxeadores cesarenses.

¿Quiénes fueron los ganadores de medallas para el Cesar en el Campeonato Nacional Infantil de Boxeo?

Los ganadores de medallas para el Cesar en este certamen fueron Nicolle Navarro Anaya y Mahia Díaz (oro), Sharol Roa y Abraham Arias (plata), así como Juan Núñez y Josué Tenorio (bronce). Estos seis deportistas representaron la delegación del Cesar bajo la dirección de Manuel Prescott, obteniendo resultados que resaltan el crecimiento del boxeo en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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