Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Valledupar vivió una jornada complicada este viernes 9 de octubre, luego de que varios barrios amanecieran sin agua potable, situación que impactó de forma negativa las rutinas familiares y el funcionamiento de diferentes comercios. Entre los sectores afectados se encuentran Dangond y Pontevedra, cuyos habitantes manifestaron dificultades para cumplir tareas básicas como bañarse, preparar alimentos y mantener la higiene tanto en las viviendas como en los locales comerciales. La interrupción del servicio fue informada por Emdupar, la empresa responsable de la distribución de agua en la capital del departamento del Cesar.

Sigue a PULZO en Discover

Según indicó Emdupar, el problema se originó en una red matriz, cuya falla provocó la suspensión del suministro en varias zonas de la ciudad. El daño fue atendido durante la noche por el equipo técnico de la compañía, el cual logró repararlo a las 5:30 de la mañana, permitiendo restablecer el funcionamiento del sistema y empezar el proceso de normalización en los barrios afectados. Sin embargo, el retorno del agua potable no fue inmediato. La empresa explicó a través de sus canales oficiales que la recuperación del servicio sería gradual, por lo que los usuarios deberían esperar varias horas antes de tener acceso al recurso en condiciones regulares.

La situación generó inconformidad entre quienes dependen del agua para sus actividades diarias. Los usuarios se vieron obligados a modificar la rutina matutina habitual: muchos expresaron molestias por no contar con el líquido necesario para cubrir necesidades primarias, mientras que otros propietarios de establecimientos manifestaron preocupación ante las limitaciones para abrir y operar sus negocios.

Frente a este panorama, Emdupar apeló a la comprensión y paciencia de la comunidad. La entidad pidió tolerancia a los ciudadanos, explicando que la situación sería controlada en el menor tiempo posible gracias al trabajo de su personal técnico. Por ahora, tanto habitantes como comerciantes deben aguardar a que el flujo de agua se regularice de forma paulatina en las próximas horas, con la expectativa de que la vida cotidiana del sector retome su ritmo habitual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se interrumpió el servicio de agua en barrios de Valledupar?

La interrupción del servicio de agua en barrios como Dangond y Pontevedra de Valledupar se dio por una falla en una red matriz, según informó Emdupar. Esta avería fue atendida durante la noche y reparada en la madrugada, lo que permitió iniciar la normalización gradual del suministro en la ciudad.

¿Cuándo se normaliza el servicio de agua en Valledupar tras fallas reportadas?

Según indicó Emdupar, aunque la falla fue reparada a las 5:30 a. m. de este viernes 9 de octubre, la normalización del servicio no es inmediata. El restablecimiento del suministro se realizará de manera progresiva, por lo que los usuarios deben esperar que el agua llegue paulatinamente a los sectores afectados durante el día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.