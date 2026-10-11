Por: EL PILON SA

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Un violento asalto sacudió la tranquilidad de los habitantes de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar, cuando un hurto a mano armada tuvo lugar hacia las 11:16 de la mañana de este domingo 11 de octubre. La joyería, ubicada dentro del almacén Olímpica, fue escenario de un robo en el que dos hombres armados lograron apoderarse de un importante botín consistente en prendas de oro, de acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades.

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Según las primeras versiones recopiladas por la Policía del Departamento del Cesar, los asaltantes ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes habituales. Este acceso disimulado les permitió aproximarse sin despertar sospechas hasta que, de manera repentina, desenfundaron armas de fuego para intimidar a los empleados presentes. La intimidación con armas generó un clima de pánico en el lugar y obligó al personal a entregar todas las joyas y objetos de valor que se encontraban seguros en las vitrinas de la tienda.

El golpe, perfectamente coordinado, permitió que los delincuentes realizaran el asalto en pocos minutos. Una vez obtuvieron el botín, salieron rápidamente del almacén y huyeron a bordo de una motocicleta, lo que dificultó el seguimiento inmediato por parte de las autoridades. La movilización de los asaltantes por este medio les facilitó evadir los primeros controles de seguridad en las vías del municipio.

En respuesta al robo, la Policía del Departamento del Cesar activó de forma inmediata un plan candado en los accesos y salidas de Aguachica. Esta estrategia, dirigida a cerrar posibles rutas de escape, se complementó con el análisis detallado de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector. Las autoridades revisan estas imágenes en busca de pistas que permitan identificar y capturar a los responsables de este millonario hurto.

Hasta el momento, pese a la rápida reacción policial, no se ha reportado la captura de los delincuentes ni se tiene información sobre el paradero del botín. El caso sigue siendo motivo de investigación, mientras la Policía continúa con las labores de rastreo y recopilación de pruebas que permitan esclarecer los hechos y brindar tranquilidad a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el robo a la joyería en Aguachica, Cesar?

El robo se produjo cuando dos hombres armados, que ingresaron simulando ser clientes, desenfundaron armas de fuego dentro de la joyería ubicada en el almacén Olímpica, en Aguachica. Intimidaron a los empleados y los obligaron a entregar las joyas y objetos de valor, para luego huir rápidamente del lugar en una motocicleta, según reportes de la Policía del Departamento del Cesar.

¿Qué acciones tomó la Policía del Cesar tras el asalto a la joyería?

Luego del robo, la Policía del Departamento del Cesar desplegó un plan candado en las salidas de Aguachica para bloquear posibles rutas de escape y se encuentra analizando las grabaciones de cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los responsables y dar con su paradero, de acuerdo con la información oficial difundida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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