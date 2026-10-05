Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella llegará este lunes en la mañana a Valledupar para dar inicio formal a una de las acciones militares más significativas en la historia reciente del Cesar: la implementación del llamado Plan Urano. De acuerdo con información de EL PILÓN, la agenda oficial del mandatario comenzará a las 10:00 a. m., cuando liderará una ceremonia militar en el Batallón de Artillería n.° 10 La Popa ante la Décima Brigada y los altos mandos de las Fuerzas Militares.

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Luego de los actos protocolarios, el presidente de la Espriella dirigirá un Consejo de Seguridad estratégico, reuniéndose con mandos militares, policiales y autoridades territoriales. El objetivo será oficializar el funcionamiento de la recién conformada Fuerza de Tarea Urano y definir las instrucciones precisas para el desarrollo del Plan Urano, focalizado principalmente en el accionar frente a grupos armados ilegales.

Según información conocida por EL PILÓN, la misión esencial de esta nueva unidad militar será golpear de manera frontal la estructura de mando del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera en esta región del país. Aunque el lanzamiento protocolario será en Valledupar, la base permanente de la Fuerza de Tarea Urano estará en Aguachica, en el sur del Cesar. Esta localización resulta estratégica, pues busca ejercer control territorial efectivo para cerrar rutas de movilidad y operaciones ilícitas del ELN en la zona limítrofe entre Cesar, Norte de Santander y Sur de Bolívar.

EL PILÓN precisa que estos movimientos militares no surgen espontáneamente: desde hace tres semanas, unidades del Ejército Nacional ya se encuentran desplegadas en puntos clave de Cesar, realizando labores de reconocimiento y alistamiento operacional mientras se ajustaban los detalles tácticos de esta fuerza especializada.

Para garantizar la seguridad del presidente de la Espriella durante su agenda en Valledupar, la Décima Brigada del Ejército Nacional ha preparado un fuerte dispositivo: alrededor de 1.500 hombres y mujeres estarán emplazados en lugares estratégicos de la ciudad. De acuerdo con las autoridades militares, los controles de seguridad permanecerán activos desde tempranas horas y durante todo el tiempo en el que el jefe de Estado esté presente en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Plan Urano y cuál es su objetivo principal en el Cesar?

El Plan Urano, según EL PILÓN, es una estrategia militar formalizada por el presidente Abelardo de la Espriella, cuyo fin es combatir de manera prioritaria a la cúpula y estructura de mando del ELN en la región. Su implementación incluye el despliegue de la Fuerza de Tarea Urano, con base en Aguachica, destinada a ejercer control sobre rutas clave que conectan los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Sur de Bolívar, dificultando así las actividades ilícitas del grupo armado.

¿Por qué la Fuerza de Tarea Urano estará ubicada en Aguachica y no en Valledupar?

De acuerdo con la información de EL PILÓN, la ubicación de la Fuerza de Tarea Urano en Aguachica responde a una estrategia de control territorial. La intención es cortar las rutas utilizadas por el ELN para el movimiento de finanzas y otras actividades delictivas entre los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Sur de Bolívar, lo que hace de Aguachica un punto estratégico para debilitar la operación del grupo armado en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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