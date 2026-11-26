Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Los peajes Chusacá y Chinauta, ubicados en la vía Bogotá–Girardot, tendrán una alza en las tarifas a partir de diciembre. El ajuste comenzará a regir a partir del primer día del mes a medianoche y tiene como objetivo respaldar la operación de esta carretera hasta 2046.

Sigue a PULZO en Discover

(Destacado: Aerocivil revisará slots en aeropuerto El Dorado: así es el nuevo esquema que alista el Gobierno)

El cambio en los precios está previsto en el contrato de concesión y fue aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El mismo también soporta los 3 billones de pesos invertidos en transformar el corredor vial.

Las obras incluyeron la ampliación a tercer carril de 130 kilómetros y la rehabilitación de más de 280 kilómetros de vía, incluyendo ambas calzadas. Todo ello financiado en su totalidad por Vía Sumapaz, la concesión privada encargada de la operación, mantenimiento y ampliación del trayecto Bogotá–Girardot.

Lee También

Los trabajos de construcción también sumaron la estabilización de taludes, 15 puentes vehiculares y 30 puentes peatonales, así como la renovación de las estaciones de peaje y un nuevo centro de control de operaciones en el municipio de Fusagasugá.

(Lea también: Alerta con peajes de Colombia por lo que viene pasando en Gobierno De la Espriella: “Ha sido notorio”)

¿Cómo quedaron las tarifas?

Las tarifas que entrarán en vigor a partir del primero de diciembre de 2026 a la medianoche serán las siguientes:

Tarifario actualizado de peajes 2026 en la vía Bogotá-Girardot Chusacá CAT I $19.700 CAT II $22.700 CAT III $52.600 CAT IV $86.800 CAT V $100.300 Chinauta CAT I $19.700 CAT IE $6.800 CAT II $22.700 CAT III $52.600 CAT IV $86.800 CAT V $100.300

Tarifa por ejes Eje adicional $14.800 Eje grúa $9.700 Eje Remolque $14.500

De acuerdo con la concesión, el incremento tarifario “corresponde a un ajuste contractual, es decir, está contemplado en el Contrato de Concesión y su aplicación fue aprobada por la ANI. Se enmarca en el modelo financiero del proyecto, que permitió movilizar la inversión privada con la que se ejecutaron las obras”.

En ese sentido, según señaló, el recaudo de peajes permite garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto y los recursos necesarios para atender los requerimientos de la vía los próximos 20 años. Esto incluye la prestación continua de servicios de ambulancia, grúa, asistencia mecánica, atención de emergencias, el monitoreo del tráfico, la inspección vial y el mantenimiento permanente del corredor.

Tarifa diferencial

El operador de la vía también explicó que el peaje Chinauta cuenta con una tarifa especial diferencial autorizada por la ANI. Esta está dirigida a los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos y hayan completado el proceso de inscripción y aprobación.

El valor diferencial será de 6.800 pesos y los requisitos y el proceso de inscripción pueden consultarse en la página web oficial de Vías Sumapaz.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.