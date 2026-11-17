Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernación del Tolima anunció un plan de refuerzo para la seguridad en los peajes del departamento, después de un reciente descubrimiento que encendió las alarmas de las autoridades y de la ciudadanía. De acuerdo con la información proporcionada, la administración departamental trabaja actualmente en conjunto con las concesiones viales y la Fuerza Pública para fortalecer los controles, reaccionar oportunamente ante posibles amenazas y garantizar la tranquilidad en los principales corredores viales. Esta decisión responde a un hecho puntual: el hallazgo de un taxi abandonado, que contenía más de 60 kilogramos de explosivos y que fue ubicado cerca de un peaje en la vía que conecta El Espinal y Girardot.

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Según las declaraciones de funcionarios de la gobernación del Tolima, la estrategia contempla el aumento de recursos tecnológicos para la detección de amenazas, en particular aquellas que se puedan presentar a través del uso de drones. Explicaron que existen dispositivos como inhibidores y otros elementos para neutralizarlos, tecnología que se evaluará incluir en los mecanismos de vigilancia de los peajes. También indicaron que las concesiones viales del Tolima tienen convenios vigentes con la Policía de Tránsito para mejorar la seguridad, pero el llamado es a que las mismas concesionarias fortalezcan e inviertan en dispositivos y estrategias propias de vigilancia para anticipar y contrarrestar posibles ataques.

El papel de la ciudadanía es fundamental en este esquema de prevención. Las autoridades insisten en la importancia de reportar cualquier vehículo o motocicleta que cause sospecha, sin distinción de tipo, antigüedad o estado. El funcionario Alfredo hizo énfasis en este aspecto, pidiendo que todos los ciudadanos denuncien de manera inmediata cualquier hecho inusual en los peajes o sus alrededores. Esta solicitud surge precisamente tras la valiosa alerta ciudadana que permitió advertir la presencia del taxi con explosivos, el cual fue posteriormente neutralizado por el Ejército.

En conclusión, la seguridad en los peajes del Tolima se enfrenta a nuevos desafíos que requieren no solo el fortalecimiento de los controles por parte de las autoridades y las empresas vialeras, sino también el compromiso y la participación activa de la comunidad, cuya colaboración ha demostrado ser clave en la prevención de ataques como el recientemente frustrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones están implementando las autoridades para mejorar la seguridad en los peajes del Tolima?

Las autoridades del Tolima están trabajando de manera articulada con las concesiones viales y la Fuerza Pública para robustecer los controles en los peajes. Entre las acciones planteadas está la incorporación de mayor tecnología para la detección de amenazas, el fortalecimiento de convenios con la Policía de Tránsito y el estímulo a las concesionarias para que inviertan en sus propios sistemas de vigilancia. Todo esto busca mejorar la capacidad de reacción ante eventuales ataques, como el reciente caso del taxi con explosivos.

¿Por qué es importante la colaboración ciudadana en la seguridad de los peajes del Tolima?

La colaboración ciudadana es fundamental porque permite alertar a tiempo a las autoridades sobre situaciones sospechosas, lo cual puede evitar ataques o incidentes graves. Un ejemplo reciente fue la denuncia oportuna sobre un taxi abandonado con explosivos cerca de un peaje en la vía Espinal-Girardot. Gracias a esta alerta, el Ejército pudo intervenir y neutralizar el peligro, demostrando que el apoyo de la comunidad es esencial para la prevención y la reacción efectiva ante amenazas en estos puntos estratégicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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