Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, informó sobre el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los peajes, corredores viales y puntos estratégicos de este departamento, luego del hallazgo de más de 60 kilos de explosivos dentro de un taxi abandonado cerca de un peaje en la vía que conecta El Espinal y Girardot. Según declaraciones recogidas por las autoridades, el operativo que permitió encontrar e intervenir estos explosivos fue posible gracias a la colaboración ciudadana y a la respuesta oportuna de la Policía Nacional junto con el Ejército. Matiz subrayó la importancia de la presencia institucional y las labores de inteligencia para impedir eventos trágicos en el Tolima.

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De acuerdo con la mandataria, Tolima duplicará los esfuerzos de las fuerzas de seguridad particularmente en temporadas de festividad y alta movilidad, precisamente en respuesta a incidentes como este. Las acciones incluyen una mayor vigilancia en peajes y zonas estratégicas, con especial énfasis en la reacción rápida ante cualquier alerta ciudadana.

El secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público de Tolima, Alfredo, entregó detalles sobre el hurto del taxi que involucró los explosivos. Explicó que el vehículo fue robado en el municipio de El Espinal por una pareja que, tras solicitar el servicio, sometió y amarró al conductor logrando llevarse el automotor. A pesar de la situación, el conductor consiguió activar un código de alerta que permitió a las autoridades actuar con prontitud.

Luego del robo, el taxi fue abandonado cerca de un peaje en la carretera Espinal-Girardot. La Policía y el Ejército emplearon caninos para detectar posibles explosivos y posteriormente intervino el grupo especializado MARTE, que confirmó la presencia de más de 60 kilos de material de alto impacto. Según Alfredo, el procedimiento de neutralización fue exitoso, evitando víctimas y daños al vehículo.

Por otra parte, se informó que los responsables del hurto huyeron en una motocicleta, logrando evadir a las autoridades al internarse en una zona rural. Las investigaciones continúan a cargo de los servicios de inteligencia, quienes buscan determinar tanto la procedencia de los explosivos como la identidad de quienes participaron en el acto. Estas acciones buscan evitar que situaciones semejantes pongan en riesgo la seguridad en la región.

¿Cómo fue neutralizado el taxi con explosivos en Tolima?

Según información oficial, el taxi robado fue localizado y revisado gracias a una alerta temprana; la Policía y el Ejército utilizaron perros entrenados para inspeccionarlo, y posteriormente el grupo MARTE neutralizó más de 60 kilos de material explosivo mediante un proceso controlado, sin causar víctimas ni afectar el vehículo.

¿Qué medidas de seguridad reforzará Tolima tras el hallazgo de explosivos?

La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció que se incrementará la presencia de las fuerzas de seguridad en peajes, corredores viales y puntos estratégicos del Tolima, especialmente durante festividades y temporadas de alta movilidad, como respuesta al reciente hallazgo de explosivos en la vía Espinal-Girardot.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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