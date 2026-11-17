Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La desaparición de Karina Fernanda Rojas ha generado angustia entre sus familiares y allegados luego de que viajó desde Ibagué hacia Armenia, en el departamento de Quindío, con el objetivo de visitar a su abuela. De acuerdo con la información entregada por sus familiares, la joven arribó a la terminal de transportes de Armenia aproximadamente a las 3:00 de la madrugada. A esa hora, Karina se comunicó para informar que se disponía a buscar algo de comer antes de seguir su recorrido.

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Sin embargo, pocas horas después, la situación comenzó a tornarse inquietante. El novio de una de las hermanas de Karina recibió un mensaje por WhatsApp supuestamente enviado desde el teléfono de la joven. En dicho mensaje, se afirmaba que Karina había encontrado en un restaurante a una amiga proveniente también de Ibagué, y que ambas decidieron salir de fiesta. Este comunicado no solo llamó la atención de los familiares, sino que encendió señales de alarma, ya que aseguran que Karina no acostumbra salir de rumba y que el único motivo de su viaje era visitar a su abuela.

La preocupación aumentó drásticamente cuando los parientes de Karina recibieron una nota de voz. En esta grabación, según relataron, se escucha a la joven llorando y, entre sollozos, pide a su familia que esté tranquila, mencionando que pronto le darían algo de comer. Luego de ese mensaje de voz, sus seres queridos perdieron completamente el contacto con ella.

Desde ese momento, la familia no ha logrado confirmar el paradero de Karina Fernanda Rojas ni las circunstancias en que fueron enviados los mensajes y el audio que recibieron. Ante la incertidumbre, los allegados hicieron un llamado especial a los habitantes de Armenia, Ibagué y municipios cercanos, solicitando cualquier tipo de información que ayude a encontrarla.

Cualquier dato relevante sobre Karina puede ser comunicado a la Policía Nacional, cuyo número de línea es el 123. Sus familiares mantienen la esperanza de esclarecer la situación y saber si la joven se encuentra bien. Toda la información mencionada proviene del testimonio de familiares y allegados citados en el reporte original.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Karina Fernanda Rojas en Armenia?

Según información de sus familiares, Karina Fernanda Rojas desapareció después de llegar a Armenia en horas de la madrugada y comunicarse para informar que buscaría comida. Posteriormente, la familia recibió mensajes y un audio extraño antes de perder todo contacto. Las circunstancias de su desaparición aún son desconocidas.

¿A dónde se puede comunicar la ciudadanía si tiene información sobre Karina Fernanda Rojas?

Las personas que tengan información relevante sobre la ubicación o estado de Karina Fernanda Rojas pueden ponerse en contacto con la Policía Nacional a través de la línea 123, como lo solicitaron sus allegados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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