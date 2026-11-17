Momentos de alta tensión y temor se viven desde la mañana de este martes 17 de noviembre en el corredor vial que comunica a los municipios de El Espinal, en el Tolima, con Girardot, en Cundinamarca, luego de que las autoridades ordenaran el cierre total del paso automotor ante la presencia de un vehículo abandonado que podría contener material explosivo. El automotor, un carro de servicio público tipo taxi, fue dejado a un costado de la carretera que conduce hacia Bogotá, muy cerca del peaje de Flandes, población ubicada a orillas del río Magdalena, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y el desplazamiento de unidades especializadas al sector.

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Entre los habitantes de la zona han surgido distintas versiones sobre el origen de la emergencia mientras los peritos adelantan las verificaciones técnicas alrededor del vehículo amarillo. Algunos residentes sostienen que podría tratarse de una amenaza real, mientras otros especulan con una falla mecánica o falta de suministro por parte de su propietario. “Los curiosos afirman que podría contener explosivos, pero otros señalan que no tiene nada y que el conductor había salido a buscar combustible que se le había agotado”, indicaron ciudadanos consultados vía telefónica sobre el ambiente que se respira en las inmediaciones del punto acordonado.

Sin embargo, las primeras indagaciones de inteligencia permitieron establecer que el taxi había sido reportado como robado por delincuentes que posteriormente lo dejaron estacionado sobre ese tramo vial, circunstancia que incrementó las sospechas de las fuerzas de seguridad. Aunque la Policía Nacional aún no emite un pronunciamiento oficial definitivo confirmando si el automotor está cargado con explosivos de alto poder, técnicos con equipos especializados permanecen en el sitio realizando las inspecciones minuciosas para descartar o confirmar que se trate de un carro bomba.

El cierre preventivo mantiene paralizado uno de los ejes de transporte más estratégicos del centro del país, corredor por donde transitan diariamente los buses intermunicipales y vehículos de carga pesada que ingresan o salen de Bogotá y Cundinamarca procedentes del Tolima, Huila, Caquetá, el puerto de Buenaventura y todo el Eje Cafetero. La alarma cobra mayor relevancia debido a los graves antecedentes ocurridos apenas el domingo anterior en el vecino departamento del Huila, donde disidencias de las Farc destruyeron con un carro bomba el peaje de la vía Neiva en el municipio de Aipe y, ese mismo día, las autoridades debieron detonar de manera controlada otro artefacto explosivo hallado dentro de un automóvil en el peaje Los Cauchos, en la ruta Neiva–Campoalegre.