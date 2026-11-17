Por: El Espectador

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El juzgado quinto penal de circuito para adolescentes tomó una decisión clave con relación a la Biblioteca Marco Fidel Suárez. De acuerdo con el fallo citado por El Espectador, ordenó a la Cancillería proteger físicamente los libros de la biblioteca y, además, garantizar el acceso provisional a sus colecciones. Para asegurar la conservación, el juzgado dispuso que no podrán ser retirados, dados de baja, donados ni trasladados sin cumplir antes con requisitos estrictos que permitan la identificación y preservación del material. La sentencia enfatizó que el derecho de acceso implica que el acervo debe existir y mantenerse en condiciones adecuadas que posibiliten la consulta.

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El antecedente inmediato es el cierre de la biblioteca, que ocurrió el 21 de septiembre luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicara a sus funcionarios la suspensión del servicio para adelantar un inventario, además de labores de valoración y organización de las colecciones. Sin embargo, mientras la biblioteca permanecía clausurada, un traslado de los libros a una nueva sede desató preocupación pública. Cindy Charlotte Reyes Sinisterra, abogada, investigadora y estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad Externado, presentó una tutela ante la imposibilidad de consultar los materiales requeridos para su investigación.

El debate llegó a redes sociales el 29 de octubre, tras la difusión de videos en los que se veía a trabajadores moviendo cajas con libros bajo la lluvia, a las afueras del Palacio de San Carlos. Posteriormente, la Cancillería admitió que entre ese día y el 30 de octubre el acervo fue transportado a la Casa José María Melo, sede de la Academia Diplomática. El juzgado llamó la atención porque el traslado se efectuó sin completar la revisión física de los ejemplares ni cotejarlos con el catálogo. Además, señaló la falta de un documento administrativo que fundamentara la decisión y de registros formales de entrega y recibo.

El fallo también resalta que la Biblioteca Nacional de Colombia no autorizó ni participó en el traslado, desconocía el inmueble de destino y no intervino en el embalaje ni transporte. En espacios de la nueva sede se hallaron cajas apiladas en el piso, instalaciones eléctricas sin terminar e incluso una cocina cerca de los libros, además de zonas próximas a baños, todos factores de riesgo. Por lo tanto, el juez estableció medidas inmediatas como aislar las cajas del piso y corregir las instalaciones, así como presentar un cronograma de arreglos y permitir una consulta provisional al público.

La tutela inicial pedía retornar la biblioteca al Palacio de San Carlos, pero el juzgado lo negó, ya que la discusión sobre el inmueble corresponde a una acción popular. El fallo, sin embargo, obliga a documentar técnicamente cualquier futuro traslado o baja de libros, así como obtener las autorizaciones necesarias cuando exista protección patrimonial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Biblioteca Nacional de Colombia no avaló el traslado de la Biblioteca Marco Fidel Suárez?

De acuerdo con el fallo citado por El Espectador, la Biblioteca Nacional de Colombia no avaló el traslado de la Biblioteca Marco Fidel Suárez porque no conocía el inmueble de destino, no participó en el embalaje ni en el transporte de los libros y, tras una inspección, identificó riesgos para la conservación del acervo. Además, la entidad y el Archivo General de la Nación señalaron condiciones que debían corregirse para proteger el patrimonio bibliográfico.

¿Qué medidas debe cumplir la Cancillería para proteger y garantizar el acceso a los libros?

Según el fallo judicial, la Cancillería tiene que aislar las cajas con libros del piso, corregir los riesgos de las instalaciones eléctricas, revisar zonas cercanas a los baños y habilitar una consulta provisional de los ejemplares. Asimismo, debe informar el lugar donde están las colecciones, establecer un cronograma de mejoras y obtener autorizaciones antes de retirar, trasladar o dar de baja materiales protegidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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