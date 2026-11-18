Un intento de atentado con explosivos contra el peaje de El Contadero, en Nariño, dejó un presunto responsable muerto durante la noche del martes 17 de noviembre. El hecho ocurrió en la vía que comunica a Pasto con Ipiales y provocó una alerta de las autoridades ante la posibilidad de nuevos ataques contra la infraestructura vial del departamento.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta las instalaciones del peaje con la aparente intención de instalar un artefacto explosivo. Sin embargo, la presencia de uniformados que adelantaban labores de vigilancia hizo que los sujetos intentaran escapar.

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Durante la huida, el dispositivo detonó accidentalmente y causó la muerte de uno de los hombres. Así lo explicó el teniente coronel Luis Erazo Arteaga, comandante del Batallón Especial Energético y Vial 20: “Cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar, al parecer, con la intención de instalar un dispositivo explosivo improvisado. Al percatarse de la presencia de los soldados, intentaron emprender la huida y, durante la acción, el dispositivo se detonó accidentalmente, causando la muerte de uno de los sujetos”.

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La Tercera División del Ejército confirmó que la reacción de sus tropas permitió neutralizar la acción y evitar consecuencias para quienes transitaban por el corredor vial. A través de un mensaje publicado en X, la institución señaló: “Gracias a la reacción de nuestros soldados, la acción terrorista fue neutralizada y no se registraron afectaciones a la población civil. Las tropas mantienen presencia y control en el sector para proteger a quienes transitan por este importante corredor vial”.

🚨#LoÚltimo | Soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.° 20 de la #Brigada23 neutralizaron una acción terrorista en el peaje El Contadero, en el departamento de #Nariño, evitando una posible afectación a las tropas y a la población civil. Los hechos se registraron en… pic.twitter.com/0toVkyTStJ — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) November 18, 2026

Por su parte, la Concesionaria Unión Vial del Sur, encargada de este corredor que conecta con la frontera entre Colombia y Ecuador, agradeció la intervención de los uniformados y confirmó que no hubo personas heridas entre sus trabajadores, los usuarios de la carretera ni los habitantes de las comunidades cercanas. “Afortunadamente, no se registraron víctimas entre los colaboradores de la concesión, los usuarios de la vía ni los habitantes de las comunidades vecinas”, indicó la empresa.

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Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y localizar al segundo hombre que habría participado en el intento de ataque. Entre las líneas de investigación se contempla la posible presencia de estructuras armadas ilegales en la región, como los Comandos de Frontera, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño. Por ahora, no se ha establecido públicamente cuál de estos grupos estaría detrás del hecho.

El peaje de El Contadero todavía no está en funcionamiento, debido a que las obras de la doble calzada no han concluido en su totalidad. Además, el tramo hacia Ipiales mantiene parte de su infraestructura antigua por desacuerdos con comunidades indígenas, una situación que ha generado controversias alrededor del desarrollo de este corredor estratégico para la conexión con Ecuador.

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